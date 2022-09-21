«الدفاع الروسية»: 300 ألف جندي احتياطي قوام «التعبئة الجزئية»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن التعبئة الجزئية في الجيش ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن التعبئة الجزئية في الجيش الروسى، تشمل عسكريي الاحتياط الذين يمتلكون خبرة قتالية.

60 ألف قتيل خسائر الجيش الأوكراني.. و5937 عسكريا روسيا قضوا في الحرب

وأشار شويجو، إلى أن خسائر الجيش الروسي بلغت 5937 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية في الـ24 من فبراير الماضي، منوها بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة تجاوزت 60 ألف قتيل.

بوتين: الغرب يهدف إلى إضعاف وتقسيم روسيا

وأعلن الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الجيش، في كلمة وجهها إلى الشعب صباح اليوم، بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشار بوتين، في كلمته، إلى أن الغرب يهدف إلى إضعاف وتقسيم روسيا، ولا يريد السلام أو الحل السلمي.