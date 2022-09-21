موعد ورابط حجز شقق «سكن لكل المصريين 3» لذوي الاحتياجات الخاصة

يتيح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عددًا من المزايا للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، حيث خصص الصندوق فترة محددة، يتمكن من خلالها المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة وشراء كراسة الشروط.

ويبدأ حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر، وحتى 1 أكتوبر، وذلك للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات ورابط حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

رابط حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»

يمكن للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، حجز شقق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من خلال الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عبر هذا الرابط.

خطوات حجز شقق الإسكان إلكترونيا

1- تبدأ خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على خيار «تسجيل» من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

3- ملء استمارة التسجيل، وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل.

4- الضغط على خيار «تقديم طلب وحدة سكنية»، والموافقة على الأحكام والشروط.

5- ملء البيانات الموضحة بالصفحة، وهي «استمارة الحجز».

6- لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة، تظهر في حالة وقوف المؤشر على علامة (؟)، المقابلة لعنوان الحقل.

7- يرفق العميل المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب.

8- يتم نقل العميل المتقدم بالطلب إلى الصفحة الشخصية، بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية: «تم إرسال الرسالة بنجاح».