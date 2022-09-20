توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، منذ قليل، توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وبحسب خبراء الأرصاد، تشهد الثلاثة الأيام المقبلة، طقسا حارا رطبا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلاً للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة رطبًا على جنوب الصعيد.

ووفق بيان الأرصاد، تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، غدًا الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 23 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.