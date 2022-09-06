البورصة تستعد لانطلاقة جديدة.. خبراء: خطة ترويجية جيدة وعودة التداولات المليارية

تشهد البورصة المصرية انطلاقة جديدة منذ تعيين رئيس جديد للبورصة ونائبًا له، ضمن التغييرات الأخيرة التي طرأت على إدارات سوق المال المصري وهيئة الرقابة المالية، مما يعكس حرص الدولة على الاهتمام بسوق المال والبورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل مهمة يعتمد عليها في جذب المزيد من الاستثمارات.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، آراء الخبراء ورؤيتهم لأداء البورصة المصرية في الفترة الحالية، ومع تعيين إدارة جديدة.

عيد: جذب مزيداً من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والمحلية

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن التغيرات الجديدة في إدارات سوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية، وتعيين كوادر جديدة من شباب سوق المال المصري ذو رؤية واضحة لتطوير أداء البورصة المصرية ينعكس بشكل إيجابي على تداولات البورصة المصرية.

أضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة البورصة الجديدة أكدت على تطوير وإعادة هيكلة البورصة المصرية من خلال تطوير عملية التداول وآليات التنفيذ مما ينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية، من خلال رفع كفاءة سوق المال المصري، الأمر الذي يترتب عليه قيد المزيد من الشركات الكبرى في البورصة المصرية، والبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة وجذب مزيداً من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والمحلية.

وتابع، خبير أسواق المال، أن كل هذه الإجراءات، تزيد من مساهمة البورصة المصرية في الناتج القومي الإجمالي، وتدفع البورصة المصرية نحو مراكز متقدمة بين باقي بورصات المنطقة.

رمسيس: خطة ترويجية جيدة وعودة التداولات المليارية

ترى حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية، تشهد تحركات ونشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تعيين رئيس جديد للبورصة ونائب له، وهو بمثابة دماء جديدة.

وأشارت «رمسيس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارة الجديدة للبورصة من الواضح أنها تمتلك خطة ترويجية جيدة للبورصة المصرية تتعلق بمد جسور الثقة ما بين المتعاملين والإدارة، بالإضافة إلى الترويج للبورصة في الخارج، والتعاون مع المؤسسات العربية المشتركة، مما يساهم في عودة التداولات المليارية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا في 25 أغسطس 2022، بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وهبة الصيرفي نائبًا له.

وحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، بلغت نحو 8.4 مليار جنيه، وكانت قد حققت بجلسة أمس مكاسب سوقية 11.11 مليار جنيه، ليكون إجمالي المكاسب نحو 91.5 مليار جنيه في يومين.