إخماد حريق في سطح منزل وانتشال جثة غريق من ترعة بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم، حريقا اندلع بسطح منزل في قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، فيما تم انتشال جثة غريق من ترعة قرية زاوية برمشا بمركز العدوة، بشمال المحافظة.

سقوط طالب في الترعة لاختلال توازنه بالعدوة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطالب «أحمد حسين» 12 عاما، من ترعة قرية زاوية برمشا والتي سقط فيها بعد اختلال توازنه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

إخماد حريق في منزل بقرية صفط الخمار

كما تلقت الأجهزة الإمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يتضمن نشوب حريق بسطح منزل «محمد جمعة»، مقيم بقرية صفط الخمار، بسبب حدوث ماس كهربائي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده ومنعت امتداده لأسطح المنازل المجاورة دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم.

وشهدت مدينة أبوقرقاص، في وقت سابق، نشوب حريق بمعرض ملابس وأدوات منزلية بشارع الجمهورية أمام أسواق الإتحاد، وتمكنت الحماية المدنية من إخماده والسيطرة عليه، وبالفحص تبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق تلفيات مادية كبيرة، وتم إخطار الوحدة المحلية لفصل الكهرباء والغاز، وباشرت النيابة العامة وقررت تكليف المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وحصر تلفيات الحريق المادية.