مستشفى أسوان الجامعي: أجرينا نحو 45 ألف عملية جراحية خلال سنة

أعلن المركز الإعلامي لجامعة أسوان، أنّ عدد العمليات الجراحية التي أجرتها مستشفى أسوان الجامعي بلغت 44,856 خلال عام، لافتًا إلى أنّ العمليات متنوعة وفي مختلف التخصصات، وأجُريت لأهالي ومرضى أسوان زمحافظات جنوب الصعيد.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إنّ المستشفى الجامعي أجرت 44,856 عملية جراحية متنوعة، بداية من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، بأقسام المستشفى المختلفة، البالغ عددها 36 قسمًا علاجيًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تبذل جهودًا كثيرة للارتقاء بالمنظمة الصحية.

انفراجة دخول مستشفى الباطنة

من جانبه، أكد الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أنّ دخول مستشفى الباطنة الخدمة الطبية، منح انفراجة في استقبال عدد أكبر من الحالات، قائلًا: «لغة الأرقام لا تكذب، حققت المستشفى الجامعي أرقام قياسية، ربما تكون الأولى في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد».

وأضاف «الدهشوري»: «المستشفى الجامعي أجرت 44,856 عملية جراحية متنوعة في مختلف الأقسام، خلال شهر يوليو 2021 وحتى يونيه 2022، وبلغ عدد حالات الاستقبال من يوليو إلى ديسمبر العام الماضي 141757 حالة، ومن يناير إلى يونيه 2022 حوالي 149088 حالة، ومن يوليو2021 حتى يونيه 2022 حوالي 290845 حالة».

العيادات الخارجية والاستقبال

وتابع:«استقبل قسم العيادات الخارجية من شهر يوليو إلى ديسمبر2021 حوالي 43751 حالة، ومن يناير إلى يونيه 2022 حوالي 45341 حالة، ومن يوليو 2021 حتى يونيه 2022 حوالي 89092 حالة، كما ذكرت الاحصائية إجراء عدد 10959 عملية جراحية خلال شهر يوليو إلى ديسمبر2021، ومن شهر ينايرإلى يونيه 2022 وصل عدد العمليات 11469عملية، ومن يوليو 2021 حتى يونيه 2022 حوالي 22428 عملية جراحية، بإجمالي 44,856».

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إنّ المستشفى الجامعي استقبلت خلال شهر يوليو إلى ديسمبر 2021 بقسم الأشعة التلفزيونية 13143حالة، ومن يناير إلى يونيه 2022 حوالي 13049، ومن يوليو 2021 حتى يونيه 2022 حوالي 26192.

وأضاف: «أما قسم الأشعة العادية، استقبل خلال شهر يوليو إلى ديسمبر 2021 حوالي 30027 حالة، ومن يناير إلى يونيه 2022 حوالي 30265 حالة، ومن يوليو حتى يونيه 2022 حوالي 60292 حالة، بينما قسم الأشعة المقطعية استقبل من يوليو إلى ديسمبر 2021 حوالي 12284حالة، ومن يناير إلى يونيه 2022 حوالي 16644، ومن يوليو حتى يونيه 2022 حوالي 28928 حالة،».

وتابع:« قسم الرنين المغناطيسي استقبل من شهر يوليو إلى ديسمبر 2021 حوالي 1397 حالة، ومن يناير حتى يونيه 2022 حوالي 2495 حالة، ومن يوليو حتى يونيه 2022 حوالى 3892 حالة».