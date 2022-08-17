«جامعي أسوان» يستقبل قافلة الأزهر الدعوية لتخفيف المعاناة عن نفوس المرضى

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، اليوم، قافلة الأزهر الشريف الدعوية لتخفيف المعاناة عن نفوس المرضى في أسوان، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بحضور الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام منطقة وعظ الأزهر الشريف بأسوان، وأعضاء القافلة من الواعظين والواعظات.

وبحسب بيان إعلامي لجامعة أسوان، أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك لتخفيف المعاناة عن المرضى بالمستشفى الجامعي بأسوان، إذ أن المستشفى الجامعي تقدم الرعاية الطبية لكل فئات المجتمع الأسواني، ومحافظات جنوب الصعيد، وتأتي الزيارة من أجل تضافر جهود الدولة لرسم البسمة علي وجوه المرضى.

توسعات لخدمة المرضى

وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إلي ان مستشفيات الجامعة جاري بها توسعات كبيرة لخدمة المرضي ونوجه رسالة الي المؤسسات الدينية والمجتمعية الي المشاركة في البناء وتصحيح المفاهيم المغلوطة والافكار الهدامة وذلك من خلال هذه القوافل التوعوية والدعوية التي تهدف إلي الحد من الافكار السلبية لدي المرضى.

فضيلة الصبر

وأوضح الدكتور مرتجي عبد الرؤف مدير منطقة الوعظ بالأزهر الشريف بأسوان، أن المنطقة تنفذ توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، من خلال نشر وسطية الإسلام ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي وتأتي هذه الزيارة لمستشفى أسوان الجامعي، من ضمن برنامج القافلة الدعوية إلى محافظة أسوان لتعريف المرضى بفضيلة الصبر والمثابرة على الأوجاع والمرض والابتلاء.

زيارة الأورام والرمد

وتابع، كما قامت القافلة بزيارة العديد من الأماكن بمحافظة أسوان، منها مركز ومدينة وقرى ونجوع المحافظة ومركز كوم أمبو ومركز نصر النوبة ومركز أدفو ومستشفيات عديدة بالمحافظة منها معهد الأورام ومستشفى الرمد ومستشفى الصدر ومستشفى أدفو العام، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى أبو سمبل، لتخفيف المعاناة عن المرضى والدعاء بالشفاء العاجل لهم.