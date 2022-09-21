أعلام مصر تزين الشوارع الرئيسية بالعاصمة الألبانية «تيرانا»

تزامنا مع بداية الأسبوع الثقافي المصري بجمهورية ألبانيا، حرص الجانب الألباني، المُستضيف لفعاليات الأسبوع الثقافي المصري على تزيين الشوارع الرئيسية بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، بعلم مصر، احتفاءً بالعلاقات الثقافية بين البلدين، حيث يُقام الأسبوع الثقافي، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، وافتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة الألبانية.

وزيرة الثقافة في ألبانيا

وضمن الفعاليات افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا، معرض «وصف مصر»، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، محمد حيدر، سفير مصر بألبانيا، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني.

ويضم المعرض نسخة أصلية من بعض أجزاء كتاب «وصف مصر»، بالفرنسية من ضمن مقتنيات المكتبة الوطنية بتيرانا، كما شهدت الوزيرتان توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين، في المجالات الثقافية والإبداعية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني.

وقع البروتوكول من الجانب المصري، الدكتور هيثم الحاج، ومن الجانب الألباني، أبيجيلا فوشتينا، مديرة دار الأوبرا الألبانية، كما تم تبادل الدروع التذكارية، بين الوزيرتين وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي أُقيم عقب توقيع البروتوكول.

تبادل الخبرات في شتى مجالات التعاون الثقافي

وأكدت الكيلاني، على قوة العلاقات بين البلدين، وأشارت إلى أن البرتوكول يتضمن العديد من سُبل التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى مجالات التعاون الثقافي.

وتأتي هذه المشاركة، تتويجاً لتفعيل التعاون، الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والألباني، في العديد من المجالات، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، إلى القاهرة في أكتوبر 2021.

كما شهدت الوزيرتان، حفل السوبرانو المصرية أميرة سليم، بالاشتراك مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا تيرانا، وذلك بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك على مسرح أوبرا تيرانا بألبانيا، بحضور نخبة من الشخصيات من البلدين وعدد من السفراء الأجانب والعرب.