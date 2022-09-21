أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد الأزهرية 2022، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، شهد الكشف عن تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، التي تعد من الكليات المرموقة التي تمثل أهمية كبرى لدى الطلاب الأزهريين، نظرا لاحتياج سوق العمل لخريجيها بشكل مستمر.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

حدد تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، مجموع القبول للشعبة العلمية، انتظام بـ400 درجة، والانتساب بـ325 درجة كحد أدنى للتقديم.

وتقرر أن يكون مجموع القبول للشعبة الأدبية 358 درجة، كحد أدنى للتقديم لطلاب الانتظام، و342 درجة للانتساب، وتم الاستقرار على أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة الإسلامية 338 درجة.

تنسيق الأزهر 2022

كانت جامعة الأزهر، قد أعلنت أمس، خلال مؤتمر صحفي نتيجة تنسيق خريجي الثانوية الأزهرية 2022، مشيرة إلى كامل استعداداتها للعام الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب الجدد عقب انتهاء مرحلة التقديم، ليبدأوا عامهم الدراسي بعد تحقيق آمالهم والتحاق كل منهم بكليته المفضلة.