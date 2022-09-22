أندرو محسن: جوائز مهرجان الدراما ستخلق حالة من الاهتمام بجودة المسلسلات

أكد الناقد الفني أندرو محسن ضرورة وجود مهرجان الدراما، الذي انعقدت أولى فعالياته مساء الأربعاء، وحقق نجاحا في دورته الأولى، لافتا إلى أنه «في الفترة الأخيرة جرى إنتاج عدد كبير من المسلسلات، سواء الرمضانية أو خارجها أو على المنصات الرقمية بجودة عالية».

أندرو محسن يتحدث عن مهرجان الدراما

وأضاف «محسن»: «كان لا بد من وجود جوائز تُمنح لتلك المسلسلات كنوع من التشجيع على إنتاج أعمال بهذه القيمة الفنية، من خلال لجنة حفل توزيع الجوائز عن طريق التصويت من لجنة فنية متميزة».

وتابع الناقد الفني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أعتقد أن المنافسة بين الفنانين، والتنافس على الجوائز بالمهرجان، سيخلق حالة من الاهتمام بجودة المسلسلات المُقدمة فيما بعد، وهي في النهاية دورة تأسيسية، من الممكن أن تستمر وتتطور مع الوقت، وأتوقع أنه سيكون مهرجان كبير تتحدث عنه الجماهير في مصر والوطن العربي بعد ذلك خلال الدورات المقبلة».

الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

وعن تولي الفنان يحيي الفخراني رئاسة المهرجان، أكد أندرو: «يكفي وجود اسمه، باعتباره رئيس الدورة، فهذا الأمر مهم وجذاب، خاصة أنه قدم تاريخا دراميا طويلا محفور في ذاكرة الجمهور، ومحبوب لديهم»، متمنيا التوفيق لصناع المهرجان ومزيد من التقدم والنجاح في الدورات المقبلة.