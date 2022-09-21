تفاصيل الدراسة ببرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بآداب بني سويف

أعلن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية في كلية الآداب بجامعة بنى سويف، عن نظام الدراسة ببرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، وهو برنامج تعليمي وتدريبي حديث ومطور، مكوناته الدراسية تتزامن مع مكونات التكنولوجيا العالمية المعاصرة، وفق ما جاء في بيان أصدرته كلية الآداب بجامعة بني سويف مساء اليوم الأربعاء.

ويهدف برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية إلى تدريب الطلاب على الأدوات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التعامل مع المعلومات والبيانات بشتى أنواعها، مما يمكنهم من مهارة التعامل عمليات التحليل والاستنتاج والتفسير العلمي ومواكبة التطورات الحديثة في إنتاج الخرائط الرقمية.

قيمة الساعة المعتمدة 300 جنيه مصري

وأوضحت كلية الآداب، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نظام الدراسة 4 سنوات، بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 10500 جنيه مصري سنوياً، قيمة الساعة المعتمدة 300 جنيه مصري.

ولفتت إلى أن الفئات المستهدفة من برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية هم الطلاب النظاميين بالكلية، إضافة إلى خريجي الكليات الأخرى المناظرة.

شروط القبول ببرنامج المساحة

وحددت شروط القبول ببرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية

- الحصول على الثانوية العامة

- قبول الطلاب بالكلية.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مجالات عمل خريجي برنامج المساحة ونظم المعلومات

- الهيئات المعنية بشئون التخطيط والتعمير.

- المساحة الجوية، والجيولوجية، والعسكرية .

-شركات البترول والتعدين والغاز الطبيعي .

- الهيئات إدارة خدمات النقل والاتصالات.

ولفتت كلية الآداب بجامعة بني سويف، في بيانها، إلى أنه تم إتاحة برنامج الليسانس المتميز في الترجمة، الذي يعتمد على نظام الساعات المعتمدة لمدة 4 سنوات، بمصروفات 10 آلاف و500 جنيه، مؤكدة أن قيمة الساعة المعتمدة 300 جنيه.

وأوضحت أن شروط القبول ببرنامج الليسانس المتميز في الترجمة، تتضمن حصول الطالب على 70% كحد أدنى في اللغة الإنجليزية، من خريجي الثانوية العامة المصرية أو العربية، وإجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين، كما يشترط حصول الطالب على تقدير جيد جداً على الأقل، بالنسبة للحاصلين على الثانوية من المدارس الأجنبية.