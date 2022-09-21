نهى عبدالعزيز: الدراما المصرية لعبت دوراً كبيراً في تشكيل الوعي العربي

علقت الإعلامية نهى عبدالعزيز على انطلاق الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، مؤكدةً أنه «حدث مهم جداً»، باعتبار أن الدراما المصرية لعبت دوراً كبيراً، على مر التاريخ، في تشكيل الوعي المصري والعربي، وهو ما أكده أيضاً الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أثناء حديثه عن أهمية المهرجان، خاصةً في الوقت الذي تشهد فيه الدراما المصرية تطوراً كبيراً، وهو ما اتضح في كل الحلقات والمسلسلات، سواء في آليات الإنتاج أو التمثيل أو الإخراج ووصولها إلى المستويات العالمية.

وأكدت «عبدالعزيز»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc: «هذا كان واضحاً على كل الأعمال على الشاشة، وبخاصة ما كان يُعرض في شهر رمضان الماضي، والتي سيتم تقديمها في هذا المهرجان»، مشيرةً إلى أنه سيتم تنظيم هذا المهرجان في سبتمبر من كل عام، بهدف تقييم الموسم السنوي للدراما المصرية.

الفن من أهم القوى الناعمة

وتابعت الإعلامية نهى عبدالعزيز أن الفن بشكل عام يشكل ثقافة وسلوك وذوق المجتمع، ويعتبر من أهم عوامل القوى الناعمة، لذلك فقد اهتمت الدولة بالفنون والثقافة، مشيرةً إلى أنّ المهرجان سيكون برئاسة الفنان الدكتور يحي الفخراني، وسط حضور مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية، وتحت إشراف مجموعة من النقاد المتخصصين في كل المجالات المرتبطة بصناعة الدراما.

أعضاء لجنة التحكيم

وأشارت إلى أن المهرجان سيشهد تكريم الفنان المتميزين والمواهب الشابة التي أثبتت نفسها على الشاشة، وبخاصة في شهر رمضان، وبالنسبة إلى لجنة التحكيم، فإن مهمتها لن تكون سهلة أبداً، وفيها نخبة من صناع الدراما المصرية، برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد، والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.