بايدن: إعلان روسيا تعبئة الجيش تصعيد واضح.. وسنواصل دعم أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بادين، إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها، على منع روسيا من الاعتداء على دول الناتو، مشيرا إلى أن إعلان موسكو التعبئة العامة، بمثابة تصعيد للهجوم على أوكرانيا.

روسيا سعت للنزاع وساعدنا أوكرانيا بالسلاح

أضاف بايدن، في كلمة له بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، أنه لم يتم تهديد روسيا من قبل أحد، لكنها هي التي سعت إلى هذا النزاع الواقع في أوكرانيا حاليا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة، قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية غير مسبوقة لأوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: «روسيا انتهكت العناصر الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نرفض استخدام القوة لاجتياح الدول، وسنتحد ونتضامن مع أوكرانيا وسنواصل دعمها».

مسار طويل من الصراع

بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، واستمرت حتى الآن، ما أدى إلى رفع أسعار الطاقة والغذاء في مختلف الدول العالم، لأن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدولة المنتجة والمصدرة لحبوب الغذاء والطاقة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على موسكو، ما جعلها تتعرض لخسائر اقتصادية، فردت بقطع خط الغاز الرئيسي الموصل لقارة أوروبا «نورد ستريم 1».