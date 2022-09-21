رابط ومواعيد اختبارات وظائف شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية 2022

تنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل اختبارات وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 2022، لوظائف فني تشغيل رابع، تخصصات ميكانيكا و كهرباء وأعمال صحية.

«الوطن» تستعرض مواعيد اختبارات وظيفة والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة فني تشغيل رابع مياه وصرف شعبة ميكانيكا وكهرباء وأعمال صحية.

موعد اختبارات وظيفة فني تشغيل رابع بمياه القليوبية

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان له، إن الاختبارات تنطلق في 2 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر على دفعات، مشيرًا إلى أن الشركة أبلغت المتقدمين بمواعيد الحضور لإجراء الاختبارات التحريرية بمقر محطة مياة الزراعة بعزبة الزراعة بمدينة بنها، وذلك بالتواريخ والمواعيد المحددة بالكشوف قرين كل منهم.

الأوراق المطلوبة لوظائف مياه القليوبية

وأوضح رئيس مياه القليوبية أن الأوراق المطلوبة لوظيفة فني تشغيل رابع بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، هي:

أصل شهادة المؤهل الدراسي وصورة منه.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة منه.

شهادة تادية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وصورة منها.

أصل بطاقة الرقم القومى سارية وصورة منه.

كارت متابعة لقاح كورونا المستجد وصورة منه.

وأضاف رئيس مياه القليوبية أنه على كل متقدم معرفة رقم المسلسل و المركز و التخصص من الكشوفات المعلنة معرفة مواعيد الاختبارات الضغط هنـــــــــــــا، وبعدها يتم الضغظ على الوظيفة المتقدم لها فني تشغيل رابع مياه وصرف شعبة ميكانيكا وكهرباء وأعمال صحية.