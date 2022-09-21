مصرع عامل نظافة غرقا في ترعة بدمياط.. «سقط بها أثناء عمله»

لقي عامل نظافة مصرعه غرقا في ترعة أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك أثناء عمله بتفريغ صندوق القمامة الموجود بجوار الترعة، ما أدى إلى سقوطه في الترعة بعد انزلاق قدميه، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر سعد المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عامل نظافة غرقا في ترعة

وتلقى مركز شرطة كفر سعد بدمياط بلاغا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص في ترعة أم الرزق، وتبين أن الجثة لعامل نظافة يعمل بالوحدة المحلية في أم الرزق، ويدعى «صلاح عبد الستار صالح»، يبلغ من العمر 77 عاما، من قرية أم سعادة الصغرى التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ويعمل عامل نظافة بالوحدة المحلية بأم الرزق التابعة لمركز كفر سعد.

التصريح بدفن جثة عامل النظافة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.