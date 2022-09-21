تفاصيل ترميم كلاسيكيات السينما في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة

أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان سيهتم في المرحلة المقبلة بترميم الأفلام الكلاسيكية المصرية، وإعادة تقديمها للجمهور، وأشار إلى أن الدورة 44، المنتظر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، ستشهد ترميم اثنين من كلاسيكيات السينما، الأول فيلم «يوميات نائب في الأرياف»، للمخرج توفيق صالح، الذي تم إنتاجه عام 1969، والثاني فيلم «أغنية على الممر»، للمخرج علي عبدالخالق، الذي تم عرضه عام 1972.

ترميم الفيلمين سيتم بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالجليل

وأوضح رئيس مهرجان القاهرة، في بيانٍ صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن ترميم الفيلمين سيتم بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمشرف على نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، التي ستقوم بدورها من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة لعملية الترميم.

كاميرات تؤكد عراقة صناعة السينما في مصر

وأدلى الفنان حسين فهمي، في وقت سابق، بتصريحات عبر القناة الرسمية لمهرجان القاهرة على موقع «يوتيوب»، تحدث فيها عن تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية، والسبب الذي دفعه للتحمس لهذه الخطوة، حيث قال إن «السينما المصرية عريقة، ولها تاريخ كبير، صنعه مخرجون وكُتاب وممثلون عظماء، قدموا الكثيرا على مدار سنوات عملهم الفنية»، وتابع بقولها: «منقدرش ننسى المجهود اللي بيتم في المعامل وغرف المونتاج والاستوديوهات، لتصميم الديكورات والملابس».

وأضاف أن الكاميرات التي استخدمت في السينما المصرية، تؤكد عراقة هذه الصناعة في مصر، وهو ما أوحى له بفكرة الترميم، إذ يوجد الكثير من كلاسكيات السينما المصرية التي لم تعرض للمشاهد الحديث، ولا يوجد مجال آخر لعرضها إلا بترميمها وإعادة رونقها من جديد، لافتاً إلى أن المهرجان سيبدأ بترميم فيلمي «يوميات نائب في الأرياف» و«أغنية على الممر».

ولفت رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى أنه يسعى لأن يكون ترميم الأفلام القيمة تقليداً سنوياً، يتم مع كل دورة جديدة للمهرجان، وذلك لتكون هذه الأعمال العظيمة في الذاكرة باستمرار.