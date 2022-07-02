سميحة أيوب: ما يقدم الآن على المسرح للضحك فقط بلا رسالة أو فكرة

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، ضيف شرف مهرجان جزيرة الورد الأول للفنون والثقافة والمسرح، إن الإقبال على المسرح تراجع بشكل كبير وواضح، مؤكدة: «زمان كان الجمهور بيضغط علينا علشان يحضر البروفات، واليوم هناك مسرحيات في العرض الأول وبدون جمهور»، هذا لما يقدمون السواد الأعظم من الكتاب، الضحك فقط، مبتعدين عن الرسالة الحقيقة للمسرح، وتأثيرها بقضايا المجتمع، فما يتم تقديمه الان مجرد «هيافه» بدون فكرة، وبدون رسالة.

أيوب: أنصح كتاب المسرح بتقديم أعمال تخاطب الشباب

وأضافت أيوب، خلال كلمتها بالمهرجان، أنصح كتاب المسرح أن يقدموا علي أعمال تخاطب الشباب، تخاطب الأم والاب، وتوجه رسائل توعية في أهم القضايا التي تحيط بنا خاصة في الفترة الحالية، لابد أن يكون هناك لمناقشة قضايا مهمة، لهذا ابتعد الجمهور عن الفن الراقي.

وأشارت إلى أن الفن رسالة وسيظل يحمل تراث حضارة، مصر كانت لها الريادة، فأنا قدمت الكثير من الأعمال المسرحية وعددها 180 مسرحية، وقدمت رسائل، لذلك التف وتعلق بها الجمهور .

أيوب: اشتغلت في السينما للإنفاق على المسرح

واختتمت سميحة أيوب حديثها: «اشتغلت في السينما للصرف على المسرح، تعبنا واجتهدنا، وعلي الشباب يجب أن يعمل بجد فهذا دورهم، ويجب أن يكون لهم هدف، يسعوا لتحقيقه».

وكُرم في المهرجان كل من: «النائب طارق عبدالهادي والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية الفنانة سميحة أيوب بختام المهرجان الأول للفنون، ووعد أبناء المنصورة أحمد وفيق ، ووليد يوسف، ومازن مغربي، أن مدينة المنصورة سيكون لها دور قوي في فعاليات المهرجانات الفنية الثقافة بتنظيمها علي أرض عروس النيل».

يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي قدمت حفل الختام الذي حضرة عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء المديريات، ومنهم علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والمئات من أعضاء الجمعية العمومية لنادى جزيرة المنصورة.