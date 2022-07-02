ختام مهرجان جزيرة الورد الأول للفنون بالمنصورة بحضور سميحة أيوب

أُسدل الستار عن «مهرجان جزيرة الورد الأول للفنون والثقافة والمسرح»، الليلة والذي أقيم على مدار 3 أيام في الفترة من 29 يونيو حتى الأول من يوليو بنادي جزيرة الورد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، والتابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وانتهى بتكريم علماء المنصورة الحاصلين على جوائز الدولة وكذلك فريق زراعة الكبد.

مهرجان على مدار 3 أيام

وانعقد ‏مهرجان جزيرة الورد الأول للفنون والثقافة والمسرح على مدار 3 أيام قدم خلالها العديد من العروض الفنية والمسرحية منها «الشو الأوروبي فرقة أوسكاريزما أراجوز وساحر» وفرقة الكحلاوى للمزمار، وأوبريت في حب مصر، كذلك قدم فقرات فنية للمواهب، وفرقة الفنون الشعبية في القاهرة، وفرقة أكاديمية البالية، وفي الختام كان لقاء مع سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

حضور رسمي للمهرجان

حضر حفل الختامي للمهرجان الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والنائب طارق عبد الهادي، رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب ضيف شرف المهرجان، والمؤلف وليد يوسف، والمخرج سمير فقيه، والمخرج مازن الغرباوي والفنان أحمد وفيق

تكريم فرق المسرح والجائزين على جوائز الدولة

وأكد نادي جزيرة الورد في بيان صحفي، أنه تم تكريم العرض المسرحي الفائزة بالمهرجان لفرقة فلاحين المنصورة «عرض بير السقايا» وتم تكريم علماء المنصورة الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية ورموز الطب بمدينة المنصورة ومنهم الدكتور أحمد شقير مدير مركز الكلى الأسبق بجامعة المنصورة، والدكتورة أمينه شلبي أمين المجلس القومي للمرأة بفرع الدقهلية، وفريق الأطباء لزراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة والذي يضم الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق زراعة الكبد، والدكتور عمر فتحي، والدكتور أحمد سلطان، والدكتور طارق صلاح، والدكتور جمال العبيدي، مؤسس وحدة المناظير بمركز الجهاز الهضمي، والدكتور عمرو ياسين والدكتور محمد السعدني، والدكتور محمد الشابوري.