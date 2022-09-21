إسلام إبراهيم عن مهرجان القاهرة للدراما: «المتحدة» تعمل على النهوض بالفن

وجه الفنان إسلام إبراهيم، رسالة شكر للقائمين على مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمُقام حاليًا بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، قائلًا إنّ «اهتمام الدولة بمهرجان الدراما، أمر مهم ويصب في صالح الفن».

المتحدة تُقدم خدمات للفن والدراما والنهوض بها

وأضاف إسلام إبراهيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سعيد بكل ما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خدمات للفن والدراما والنهوض بها.

أبرز حضور الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مركز المنارة للمؤتمرات، حيث يُقام مهرجان القاهرة للدراما، الذي أسسته نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد حضور كل من أحمد عبدالعزيز، فادية عبدالغني، السيناريست محمد سليمان عبدالملك، داليا البحيري، هبة عبدالغني، نهال عنبر، وابنها الفنان حسام الحسيني، إيهاب فهمي وزوجته، أحمد صيام وابنته الفنانة بسنت صيام، صبري فواز، نعيم عيسى ومحمد علي رزق.