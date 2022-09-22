أبرز الحوادث خلال 24 ساعة: ضبط شخصين بحوزتهما 25 طربة حشيش ومركز علاج بدون ترخيص

نجحت أجهزة الأمن المختلفة التابعة لوزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في ضبط العديد من المتهمين والعناصر الإجرامية في محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» قائمة بأبرز الحوادث والجرائم والمخالفات التي تمت على مدار الساعات الأخيرة.

إنقاذ 6 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، نجاح قوات الحماية المدنية في إنقاذ 6 أشخاص كانوا محتجزين داخل مصعد كهربائي، بعد تعطله في إحدى المنشآت.

تحركت قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية في الفيوم إلى مكان البلاغ، وتمكنت من التعامل معههم واستخراجهم في أسرع وقت.

القبض على شخصين بحوزتهما 250 طربة حشيش في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، وفي إطار جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين من العناصر الإجرامية أثناء استقلالهما سيارة في مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وكان بحوزتهما عدد 25 طربة مخدر حشيش، يصل وزنهم إلى 25 كيلو جرام، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

متهم بالاتجار في العملات الأجنبية عبر «فيس بوك» في الإسكندرية

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في القبض على أحد الأشخاص يقيم في منطقة المنتزه بالإسكندرية، بعدما أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن بيع عملات أجنبية؛ إذ يدعى المتهم حصوله عليها عن طريق نشاطه في العملات الافتراضية والإتجار فيها، وتحديدا عملة البيتكوين.

ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في مدينة نصر بالقاهرة

وفي محافظة القاهرة وتحديدا منطقة مدينة نصر، نجحت مباحث رعاية الأحداث التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط أحد الأشخاص، يدير بالاشتراك مع 3 آخرين، مركزا لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، بالإضافة إلى احتجازهم لعدد 52 من متعاطى المواد المخدرة داخله، مع صرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون أي استشارات طبية، نظير مقابل مادي.