انخفاض الحرارة بمدينة سانت كاترين في بداية الخريف.. سجلت 7 درجات

بدأت بوادر فصل الخريف في الظهور بانخفاض درجات الحرارة في مدينة سانت كاترين لا سيما أعلى القمم الجبلية التي سجلت أدني درجات حرارة، وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، أن درجات الحرارة بدأت في التراجع بداية من منتصف الشهر الجاري.

وأشار رئيس المدينة في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن السياح الذين يقومون بصعود قمة جبل موسي في هذه الأيام يصحبون معهم ملابس ثقيلة خلال الرحلة وهذه تعليمات الدليل البدوي لانخفاض الحرارة بشكل كبير أعلى قمة جبل موسي.

جبل سانت كاترين 7 درجات

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين إن قمة جبل سانت كاترين هي أعلى قمة جبلية في مصر ويبلغ ارتفاعها 2650 مترًا فوق مستوى سطح البحر وسجل جبل كاترين فجر اليوم الخميس 7 درجات مئوية، أما قمة جبل موسي فسجلت 9 درجات مئوية.

وتابع أن درجة الحرارة بالمدينة بشكل عام منخفضة وسجلت في الساعات الأولى من الصباح 17 درجة مئوية، موضحا أن الملابس الشتوية بدأت تخرج مع اقتراب موسم الشتاء البارد الذي يميز سانت كاترين عن باقي المدن.

طقس جنوب سيناء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس جنوب سيناء اليوم معتدل طوال النهار، وبارد ليلا على معظم الأنحاء ومتوسط درجات الحرارة في النهار تتراوح بين 25 و33 درجة وتنخفض درجات الحرارة ليلا، وسجلت مدينة الطور فجر اليوم 24 درجة، وشرم الشيخ 26 درجة، ومدينة طابا 23 درجة.