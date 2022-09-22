قرارات جمهورية بتعديل اتفاقية مصرية أمريكية واستصلاح 581.13 فدان في البحيرة

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي).

تعديل اتفاقية بين مصر وأمريكا

كما وافق الرئيس، على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا، القرار رقم 410 لسنة 2022، بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان بمحافظة البحيرة لاستخدامها في الاستصلاح الزراعي.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.