تنفيذ 100% من مشروعات «حياة كريمة» بعدد من قرى ملوي.. مياه شرب ومدارس

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشكر إلى الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والأبنية التعليمية، وذلك لإنجاز أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عدد من قرى مركز ملوي بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث استعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من المشروعات في مركز ملوي، لمتابعة الموقف الحالي والتعرف على نسب الإنجاز، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، وكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات وممثلي جهاز التعمير ومهندسي دار الهندسة.

خدمات توفرها «حياة كريمة» للمواطنين

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية حريصة على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا، لافتا إلى أن قرية «المعصرة» بملوي، حظيت بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى تنفيذ 28 مشروعا داخل قرية المعصرة.

الحماية المدنية تراجع الاشتراطات الفنية للمشروعات

وناقش المحافظ، نسب تنفيذ المشروعات مع الجهات المنفذة للأعمال، مشددا على العمل طوال 24 ساعة من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع الحماية المدنية لمعاينة المشروعات ومراجعة كافة الاشتراطات الفنية، كما كلف المحافظ، رئيس المركز بعقد اجتماع اليوم الخميس، بحضور كافة الجهات، وذلك لمراجعة جميع المشروعات ونسب التنفيذ وإعداد تقارير مفصلة عنها.