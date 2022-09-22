«حياة كريمة»: قدمنا 55 ألف خدمة تعليمية لـ 40 ألف طالب في المحافظات

قالت أمنية صلاح عضو قطاع التعليم بمؤسسة «حياة كريمة»، إنّه في ضوء الدور المجتمعي للمؤسسة، تم إطلاق مبادرة لدعم أبناء الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، وسيكون الدعم من خلال العملية التعليمية، وبخاصة أن التعليم ركن أساسي في الجمهورية الجديدة.

وأضافت «صلاح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «سنقدم خدماتنا في مبادرة راجعين نتعلم، وذلك لـ 40 ألف طالب في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، بواقع 55 ألف خدمة تعليمية».

وتابعت عضو قطاع التعليم بمؤسسة «حياة كريمة»، أن الخدمات التعليمية ستكون في صورة تبادل المصروفات المدرسية وتوزيع المستلزمات المدرسية، مثل الشنط المدرسية، حتى يبدأ الطلاب والتلاميذ العام الدراسي بشكل جيد.

الحضور إلزامي في العام الدراسي المقبل

وأشارت أمنية صلاح عضو قطاع التعليم بمؤسسة «حياة كريمة»، إلى أن الحضور في العام الدراسي المقبل سيكون إلزاميا، لذا اهتمت المؤسسة بدفع مصروفات الطلاب الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى وجود حقائب مدرسية مجهزة.

وأوضحت أمنية صلاح، أن الفترة المقبلة ستشهد خدمات توعوية، وسيتم العمل على تطوير مهارات الطلاب المستفيدين، مثل تطوير مهارات التعليم الرقمي الخاصة بالطلاب لدعمهم في العملية التعليمية.

منهجية في اختيار المستفيدين

وأكدت، أن اختيار الطلاب يتم عن طريق منهجية أو في ضوء مجموعة من الشروط، حتى تُستهدف الفئات الأكثر احتياجا، معقبةً: «الشروط تتضمن أن يكونوا خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات بواقع 12 فئة، مثل أبناء شهداء الثورة، وأبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة».

وأكملت: «رصدنا وجود فئات أخرى في حاجة إلى دعم سداد المصروفات والالتزامات المدرسية، لذا استهدفنا الأسر ذات الدخل المنخفض، مثل العمالة اليومية والسيدات اللاتي لم يحصلن على وثيقة الطلاق وبالتالي لا تستطيع الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة».