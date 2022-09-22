تنسيق كليات ومعاهد 2021 لخريجي الثانوي الصناعي 3 سنوات

يترقب الآلاف من طلاب الشهادات الفنية 2022، انتهاء مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية، والإعلان عن نتيجتها بعد فرزها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السبت المقبل، آخر أيام المرحلة، لافتا إلى أنه فور غلق موقع التنسيق الإلكتروني، سيتم فرز الرغبات وتوزيع الطلاب وفقا للضوابط والقواعد، التي حددها الأعلى للجامعات.

تنسيق كليات ومعاهد 2021 لشهادة الصناعي 3 سنوات

تستعرض «الوطن»، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات لعام 2021.

معهد فني صحي المنصورة 96.71%

معهد فني صحي الإسكندرية 96.50%

معهد فني صحي طنطا 96.42%

تربية حلوان 96.33%

معهد فني صحي الزقازيق 96.28%

معهد فني صحي سوهاج 96.14%

معهد فني صحي إمبابة 96.14%

فني صحي جنوب الوادي 96.07%

معهد فني صحي اسوان 96.00%

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00%

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17%

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85%

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85%

المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 93.57%

اقتصاد منزلي حلوان 93.07%

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67%

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 92.57%

اقتصاد منزلى العريش 92.57%

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 92.10%

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.00%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71%

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 91.42%

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب 91.33%

المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 91.14%

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 91.07%

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 90.42%

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 90.14%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 89.14%

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 89.00%

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 88.59%

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.71%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 87.57%

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 87.14%

الفني لترميم الآثار بالأقصر 87.00%

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 87.00%

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 86.85%

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 3 سنوات 2021

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 86.71%

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 86.67%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 86.49%

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 86.42%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 86.14%

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر 86.14%

عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 85.85%

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 85.42%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 85.33%

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 85.14%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 84.91%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 84.85%

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 84.64%

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 84.57%

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى بمصروفات 84.48%

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 84.42%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 84.29%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 84.28%

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 84.21%

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 83.85%

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.71%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 83.71%

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 83.64%

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 83.42%

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 83.28%

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 83.28%

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 83.14%

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 83.00%

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 83.00%

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 82.85%

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 82.83%

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 82.83%

آثار القاهرة 82.79%

عالي هندسة بلبيس 82.71%

ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21 طريق بلبيس الصحراوى 82.71%

ك.ت. فني صناعى سوهاج 82.71%

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 82.57%

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 82.57%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 82.42%

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 82.19%

ك.ت. فني صناعى الصحافة 82.14%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 82.14%

ك.ت. فني صناعى إسكندرية 81.75%

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 81.71%

ك.ت. فني رى وصرف ومساحة المطرية 81.57%

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 80.71%

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 80.57%

ك.ت. فني صناعى بنها 80.28%

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 80.26%

آثار الفيوم 79.68%

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 79.60%

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 79.57

ك.ت. فني صناعى المحلة الكبرى 78.71%

ك.ت. فني صناعى المطرية 78.42%

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 78.00%

ك.ت. فني صناعى شبرا 77.85%

ك.ت. فني رى وصرف ومساحة أسيوط 77.57%

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 77.42%

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات) 77.42%

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 77.14%

ك.ت. فني صناعى أسوان 77.00%

ك.ت. فني صناعى قويسنا 76.85%

ك.ت. فني صناعى قنا 76.71%

آثار الزقازيق بصان الحجر 76.61%

العالي ترميم الآثار بأبي قير 76.57%

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 76.28.

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدرة أعمال) 76.14%

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 76.14%

ج. عمالية علاقات صناعية إسكندرية 76.07%

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 75.86%

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 75.86%

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 75.42%

تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 75.08%

ج. عمالية علاقات صناعية طنطا 74.85%

تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 74.73%

تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 74.57%

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 74.14%

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 74.14%

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 74.14%

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 73.85%

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.85%

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 73.71%

تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 73.57%

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 73.57%

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 73.57%

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة - محاسبة - تجارة خارجية) 73.42%

تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 73.29%

تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 73.28%

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 73.28%

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 73.00%

تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 72.85%

ج.عمالية علاقات صناعية أسيوط 72.57%

ج.عمالية علاقات صناعية منصورة 72.42%

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 72.28%

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 72.14%

تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات 72.07%

تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 71.71%

تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.67%

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 71.42%

نظم معلومات ادارية قطامية 71.14%

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 71.14%

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 70.71%

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيلية 70.71%

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 70.57%

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 70.50%

ج.عمالية علاقات صناعية أسوانر 70.43%

العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج 70.42%

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 70.42%

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 69.71%

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 69.57%

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 69.40%

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 69.28%

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية 69.28%

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 69.14%

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية 69.00%

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 68.86%

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 68.43%

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية 68.28%

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 67.57%

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 67.42

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.86%

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 66.80%

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 66.71%

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 66.43%

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 66.43%

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 66.28%

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 66.28%

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال - محاسبة) 66.28%

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 66.00%

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 65.60%

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية 65.42%

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 65.07%

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00%

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 65.00%

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 64.85%

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 64.78%

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 64.60%

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 64.42%

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 63.85%

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 63.40%

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 63.28%

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 62.07%

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 61.71%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 61.71%

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال 61.57%

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 60.57%

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 60.00%

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 60.00%

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 60.00%

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 60.00%

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00%

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.00%

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 60.00%

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 60.00%

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 60.00%

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 60.00%

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 60.00%

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 60.00%

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 60.00%

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 60.00%