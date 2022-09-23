حظك اليوم برج الثور الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لديه شخصية قوية تمكنه من اتخاذ مختلف القرارات دون خوف من أي شئ، فهو يفكر جيدًا ويثابر لتحقيق أهدافه، كما أنه يتقن المهام التي يتم توكيله لها ويركز جيدًا في أي فعل يقوم به، وهو مجتهد ويستطيع الوصول لأفضل النتائج في حياته.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بالعند الكبير في كل شئ، فهو يحب أن ينفذ ما يدور بباله مهما كانت الأمور من حوله، إلى جانب أنه سليط اللسان ولا يستطيع أن يتحدث بلباقة وقت العصبية، فهو عصبي بدرجة كبيرة تجعل الجميع من حوله يغضبون من ذلك.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور اليوم الجمعة 23 سبتمبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق، لذا عليك أن تعمل بحماس كبير في حياتك وتنجز أعمالك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وربما تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب، حيث أن اليوم مناسبًا لقضاء أوقات سعيدة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.