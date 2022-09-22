حظك اليوم برج الثور الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الثور بالقوة والاندفاع، كما أنهم شخصيات موثوقة وعملية، ومخلصة لمن حولها، وتتحمل المسئولية التي تقع على عاتقها، وهم أشخاص مستقرون في عملهم وحياتهم، ومن نقاط ضعفهم وعيوبهم التي تمثل لهم مشاكل وأزمات في التعامل مع الآخرين، العناد والغيرة، ومن مميزاتهم حب الطبخ والموسيقى والرومانسية.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تمهل في قراراتك اليوم ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج، وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراح والفلك في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم، وهو ما يتطلب منك أن تكون هادئًا وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك كي تنجح في إدارة الأمور بشكل جيد وتصل بحياتك إلى إيقاع هادئ وصحي، وذلك وفق حظك اليوم.