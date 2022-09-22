رئيس التحرير

أحمد الخطيب

كرم جبر: نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل الإعلامي العربي المشترك

كتب:

شريف سليمان
12:32 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ التحديات العربية واحدة والأمور التي يواجهها العرب مشتركة، وتقتضي أقصى درجات التنسيق.

وأضاف «جبر»، في كلمته خلال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب: «نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل الإعلامي العربي المشترك في مختلف القضايا».

وتابع: «مصر كانت وستظل داعمًا وسندًا لقضايا أمتها العربية ومدافعة عن أمنها واستقرارها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وكلنا أمل أن يُعقد مثل هذا الاجتماع في القدس الشريف حينما تعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين».

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على دعم أواصر المحبة والتعاون والتواصل بين الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها والانحياز لما يحقق مصالحها ويحمي وحدة الصف العربي ويصون الدولة الوطنية ويحافظ على استقرارها.

اقرأ المزيد:

كرم جبر: يجب الاتفاق على أكواد وضوابط عربية موحدة للتعامل مع السوشيال ميديا

«كرم جبر» يلتقي رئيس هيئة الإعلام والاتصال العراقية لبحث سبل التعاون

كرم جبر: نسعى للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من مؤتمر «الأعلى للإعلام»

كرم جبر: الإعلام البيئي مسؤول عن التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

كرم جبر ينقل تحيات الرئيس السيسي لـ«وزراء الإعلام العرب»: يجب استثمار COP27

كرم جبر يؤكد ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين مصر وعمان في الفترة المقبلة
بقلم شريف سليمان