كرم جبر: نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل الإعلامي العربي المشترك

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ التحديات العربية واحدة والأمور التي يواجهها العرب مشتركة، وتقتضي أقصى درجات التنسيق.

وأضاف «جبر»، في كلمته خلال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب: «نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل الإعلامي العربي المشترك في مختلف القضايا».

وتابع: «مصر كانت وستظل داعمًا وسندًا لقضايا أمتها العربية ومدافعة عن أمنها واستقرارها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وكلنا أمل أن يُعقد مثل هذا الاجتماع في القدس الشريف حينما تعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين».

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على دعم أواصر المحبة والتعاون والتواصل بين الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها والانحياز لما يحقق مصالحها ويحمي وحدة الصف العربي ويصون الدولة الوطنية ويحافظ على استقرارها.