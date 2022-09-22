الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات لعام 2021

أكد السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات بمد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشهادات، لافتًا إلى مد فترة التسجيل للرغبات حتى السبت المقبل، موضحًا أنه عقب غلق باب تسجيل الرغبات، سيتم فرزها وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات.

الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات لعام 2021

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن» الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري ثلاث سنوات وفقًا لتنسيق عام 2021، كما يلي:

معهد فني صحي المنصورة 97.93%

معهد فني صحي طنطا 97.41%

معهد فني صحي الزقازيق 97.06%

معهد فني صحي الإسكندرية 96.90%

معهد فني صحي جنوب الوادي 96.89%

معهد فني صحي إسماعيلية 96.72%

معهد فني صحي بني سويف 96.55%

معهد فني صحي سوهاج 96.38%

تجارة أسوان 96.28%

تجارة كفر الشيخ 96.03%

تربية طنطا 95.94%

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 95.86%

تربية كفر الشيخ 95.77%

تربية حلوان 95.68%

تجارة جنوب الوادي 95.68%

تربية مدينة السادات 95.51%

تجارة المنصورة 95.51%

تجارة دمياط 95.34%

تربية سوهاج 95.34%

تجارة دمنهور 95.17%

تجارة طنطا 95.17%

تجارة الزقازيق 95.17%

تجارة العريش 95.17%

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 95.17%

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.00%

تجارة أسيوط 95.00%

تجارة بورسعيد 95.00%

تجارة الإسكندرية 95.00%

تجارة انتساب موجه أسوان 94.85%

تجارة سوهاج 94.82%

تجارة انتساب موجه المنصورة 94.74%

تجارة السويس 94.71%

تجارة انتساب موجه بورسعيد 94.65%

تجارة المنوفية بشبين الكوم 94.65%

تجارة بنها 94.65%

تجارة انتساب موجه دمياط 94.65%

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 94.48%

تجارة القاهرة 94.48%

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 94.33%

تجارة بني سويف 94.31%

تجارة مدينة السادات 94.31%

تجارة عين شمس 94.22%

تجارة انتساب موجه دمنهور 94.14%

تجارة انتساب موجه طنطا 94.13%

تجارة انتساب موجه العريش 94.13%

تجارة وإدارة أعمال حلوان 94.13%

تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.00%

تجارة انتساب موجه أسيوط 93.96%

تجارة انتساب موجه سوهاج 93.96%

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 93.96%

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 93.96%

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 93.87%

تجارة انتساب موجه السويس 93.85%

تجارة انتساب موجه القاهرة 93.79%

تجارة انتساب موجه بنها 93.79%

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 93.79%

تجارة انتساب موجه بني سويف 93.71%

تجارة انتساب موجه عين شمس 93.62%

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 93.62%

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 93.28%

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 92.93%

معهد فني تجاري بالروضة 91.37%

معهد فني تجاري ببنها 88.10%

معهد فني تجاري بدمنهور 88.10%

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات 87.93%

معهد فني تجاري بأسوان 87.06%

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية 87.06%

معهد فني تجاري بالإسكندرية 86.72%

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 86.55%

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 85.86%

معهد فني تجاري بأسيوط 84.83%

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 84.65%

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 84.48%

جامعة عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 84.48%

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم ومعلومات 84.31%

معهد فني تجاري بقنا 84.31%

معهد فني تجاري بطنطا 83.62%

معهد فني تجاري بالمطرية 82.93%

معهد فني تجاري بسوهاج 82.75%

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة مالية 82.58%

معهد فني تجاري بالزقازيق 82.06%

معهد فني تجاري بشبرا 81.89%

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 81.55%

معهد فني تجاري بالعريش 81.37%

معهد الفراعنة العالي إدارة أعمال 81.03%

جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية 81.03%

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 80.86%

معهد فني تجاري بالمحلة الكبرى 80.17%

المعهد العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 80.00%

معهد فني تجاري بالمنصورة 79.82%

معهد فني تجاري ببورسعيد 79.13%

معهد عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 79.13%

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 79.13%

معهد فني تجاري بدمياط 78.96%

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 78.79%

معهد عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 78.79%

المعهد العالي دراسات متطورة بالهرم شعبة تجارة ومحاسبة 78.44%

جامعة عمالية علاقات صناعية طنطا 78.10%

نظم معلومات إدارية قطامية 78.10%

معهد فني تجاري بقويسنا 78.10%

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج 77.93%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 77.93%

معهد الجيزه العالي للعلوم الإداريه شعبه نظم معلومات بطموه 77.41%

معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 77.41%

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية) 77.24%

المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة إدارة تجمع خامس 77.06%

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 77.06%

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) 76.89%

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 76.72%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 76.55%

جامعة عمالية علاقات صناعية زقازيق 76.37%

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - شعبة إدارة أعمال 76.20%

المعهد العالي حاسبات ونظم تجمع أول 76.03%

المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 75.69%

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 75.68%

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 75.68%

جامعة عمالية علاقات صناعية أسيوط 75.51%

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 75.34%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية 75.17%

المعهد العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 75.00%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة 75.00%

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق) 75.00%

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 74.48%

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 74.13%

المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 73.96%

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 73.79%

المعهد العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 73.62%

المعهد العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 73.45%

معهد الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 73.44%

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي 73.44%

جامعة عمالية علاقات صناعية منصورة 73.44%

معهد عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 73.10%

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 73.10%

معهد عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات شعبة (نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية 73.10%

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 72.75%

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 72.24%

المعهد التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 72.06%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 72.06%

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف إسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 72.06%

المعهد العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 71.90%

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه 71.89%

جامعة عمالية علاقات صناعية بني سويف 71.72%

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - شعبة محاسبة 71.37%

المعهد العالث للعلوم الإدارية بالمنزلة 71.37%

معهد عالي قاهرة ترجمة شعبة علوم إدارية مقطم 71.03%

معهد الجزيره العالي حاسببات ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 71.03%

المهعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 70.34%

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية 70.34%

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدرة أعمال) 70.34%

معهد القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.00%

معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي 70.00%

معهد طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم 69.82%

معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 69.65%

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 69.65%

جامعة عمالية علاقات صناعية رأس البر 69.13%

المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 68.96%

معهد العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 68.96%

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم) 68.44%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة 67.59%

معهد مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 67.41%

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 67.24%

جامعة عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ 66.90%

معهد العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.72%

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 66.72%

معهد عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 66.72%

معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم 66.375

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 66.20%

المعهد العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 65.68%

المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 65.51%

جامعة عمالية علاقات صناعية إسماعيلية 65.51%

المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم تجمع خامس 65.17%

المعهد التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 65.00%

معهد عالي إدارية شعبة إدارة أعمال تجمع خامس 64.82%

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد 64.31%

جامعة عمالية علاقات صناعية أسوان 64.13%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية 64.13%

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 63.10%

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 62.24%

المهعد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 60.51%

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 60.34%

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 60.00%

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر 60.00%

المعهد العالي سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة 60.00%

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 60.00%

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 60.00%

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال- محاسبة) 60.00%

المعهد العالي لتكنولوجيا الغدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 60.00%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية 60.00%

المعهد العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 60.00%

معهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 60.00%

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 60.00%

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 60.00%

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 60.00%

الأكاديمية الحديثة بالمعادء نظم معلومات إدارية 60.00%

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 60.00%

المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00%

معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 60.00%

معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 60.00%

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 60.00%

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 60.00%