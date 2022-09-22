الحد الأدنى للقبول بكليات والمعاهد الصناعية لعام 2021

يترقب الآلاف من طلاب الشهادات الفنية والمدارس المتخصصة عن الحدود الدنيا والمؤشرات لنتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، خاصة وأن اليوم آخر أياتم تسجيل رغبات المرحلة وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أنه فور غلق موقع التنسيق سيتم البدء في فرز رغبات المرحلة وإعلانها فور اعتمادها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الحد الأدنى للقبول بـ الكليات والمعاهد لشهادة الثانوي الصناعي خمس سنوات لعام 2021.

هندسة بترول وتعدين السويس 98.83 %.

هندسة كفر الشيخ 98.39.

هندسة طنطا 98.00.

هندسة جنوب الوادي 97.67.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60.

هندسة الإسكندرية 97.56.

هندسة القاهرة 97.50.

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17.

هندسة المنصورة 97.17

هندسة الفيوم 97.17

هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11

هندسة أسوان 97.00

هندسة دمياط 96.94

هندسة بنها 96.78

هندسة سوهاج 96.78

هندسة أسيوط 96.78

هندسة بني سويف 96.72

هندسة الزقازيق 96.72

هندسة المنيا 96.72

هندسة حلوان 96.67

هندسة بنها بشبرا 96.67

هندسة حلوان بالمطرية 96.61

هندسة الطاقة أسوان 96.61

هندسة السويس 96.60

هندسة عين شمس 96.56

هندسة بور سعيد 96.50

تربية حلوان 96.17

تربية السويس 96.15

تربية المنيا 95.95

تربية نوعية جنوب الوادي 95.73

تربية نوعية طنطا 95.60

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2021

تربية نوعية كفر الشيخ 94.78

تربية نوعية عين شمس 94.61

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.61

تربية نوعية المنصورة 93.56

تربية نوعية أسوان 93.39

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 93.33

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 93.06

تربية نوعية بنها 92.94

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 92.17

تربية نوعية المنوفية بأشمون 92.11

تربية نوعية الفيوم 91.83

تربية نوعية الزقازيق 91.72

تربية نوعية دمياط 91.50

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 91.45

تربية نوعية بور سعيد 91.44

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 91.44

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 91.28

تربية نوعية سوهاج 91.28

تربية نوعية المنيا 91.21

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 91.15

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 90.61

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 90.20

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 89.52

اقتصاد منزلي حلوان 89.22

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات 89.17

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 88.90

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 88.17

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 88.17

اقتصاد منزلي العريش 87.94

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 87.56

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 87.44

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط 87.17

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 86.90

العالي ترميم الآثار بأبي قير 86.55

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 86.33

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 85.67

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 85.67

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 85.35

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 85.33

آثار الأقصر 85.00

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 85.00

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 85.00

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 85.00

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 85.00

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش نظم معلومات 84.30

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 84.22

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 83.95

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 83.35

معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 83.28

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 82.94

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 82.89

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 82.35

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 81.95

آثار جنوب الوادي 81.89

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 81.89

عالي هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 81.85

آثار أسوان 81.72

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 81.72

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 81.50

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 81.39

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 81.39

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه 81.28

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 80.60

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 80.44

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 80.44

آثار سوهاج 80.39

لحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2021

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 80.30

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 80.28

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 80.22

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 80.22

المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس 80.17

الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات 80.17

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 80.15

هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 80.15

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 80.15

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 80.15

عالي هندسة بلبيس 80.15

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 80.15

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة 80.05

عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 79.72

معهد العجمي العالي للعلوم الادارية 79.67

آثار الزقازيق بصان الحجر 79.56

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 79.10

المعهد العالي للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 79.06

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبه نظم معلومات بطموه 78.70

فنون تطبيقية دمياط 78.50

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 78.30

المعهد العالي للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 77.56

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 77.44

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 77.33

آثار الفيوم 76.89

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 76.65

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 76.44

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 76.44

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 76.33

معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال 76.22

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلى بالتجمع الاول شعبة إدارة 76.20

آثار القاهرة 75.83

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 75.50

المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 75.35

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 75.28

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 75.00

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 74.85

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 74.70

المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويف 74.33

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 74.20

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 74.00

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 73.56

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة - محاسبة - تجارة خارجية 72.30

نظم معلومات إدارية قطامية 71.89

العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج 71.50

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 71.00

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 70.72

العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 67.83

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 60.00

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 60.00

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول شعبة التسويق 60.00