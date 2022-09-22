وزير كويتي: المسؤولية الإعلامية تتطلب مواجهة الإرهاب وكل ما يهدد الكلمة الحرة

قال وزير الإعلام والثقافة وشؤون الشباب في الكويت، عبدالرحمن المطيري، إنّ المسؤولية الإعلامية تتطلب مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، للوصول إلى القضاء على ما يهدد الكلمة الحرة وحقوق الأفراد في التعبير بما لا يخالف القوانين والاعراف بعيدًا عن الإقصاء والتهديد ونشر الكراهية بين الشعوب.

المطيري: للإعلام دور مهم في تحويل مجريات الأحداث

وأضاف المطيري، خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنّ الإعلام له دور مهم وبارز في تحويل الكثير من مجريات الأحداث والتعامل مع التفاعلات الدولية، ومواجهة الأزمات والكوارث.

وأوضح الوزير الكويتي، أنّ جدول الأعمال به العديد من الموضوعات المهمة، مشيرًا إلى أنّ هذه الموضوعات تتعامل مع الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها الأمة العربية في ظل تطور الوسائل الإعلامية، والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني.

المطيري: الإعلام أصبح أهم الأطراف الفاعلة والمؤثرة في إدارة الأزمات

ولفت المطيري، إلى تضاعف مسؤولية الإعلام، حيث أصبح أهم الأطراف الفاعلة والمؤثرة في إدارة الأزمات مهما كانت طبيعتها وخطورتها، كاشفًا عن أنّ الإعلام الجاد والمسؤول يدعم الإدارة الحكومية والمؤسسية، ويحتوي الآثار الناجمة منها، مشيرًا إلى أنّ أزمة انتشار فيروس كورونا، وما فرضته من تحديات متراكمة ومتداخلة في القطاعات كافة وبشكل متصاعد وفي وقت قريب، كان خير مثال لذلك.