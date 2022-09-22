الأمن يكشف حقيقة التعدي على طفل داخل مركز صيانة سيارات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لمنشور مدعوم بصور ادعى خلاله صاحب الحساب، بوجود فيديو يتضمن تقييد بعض الأشخاص لطفل والتعدي عليه بالضرب داخل أحد مراكز صيانة السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

فني سيارات كبّل نجله لمحاولته الانصراف قبل مواعيد العمل

بالفحص تبين تقييد فني سيارات بالمركز المشار إليه - له معلومات جنائية-، لنجله «طالب - ويعمل صحبته بذات المركز»، بسبب محاولته الانصراف قبل مواعيد العمل ورغبته في العودة لمنزله بمفرده، فقيده دون التعدى عليه بالضرب لحين انتهاء مواعيد العمل، والانصراف صحبته خشية عدم معرفته الطريق للبيت.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وبسؤال الطفل، أنكر تعدي والده عليه بالضرب أو تعذيبه، وقرر بقيامه بتقييده فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.