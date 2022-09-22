«حبال وأدوية مجهولة المصدر».. ماذا يحدث داخل مركز لعلاج الإدمان بمدينة نصر؟

«حبال، عصى، أدوية مجهولة المصدر، عشرات من المرضى المحجوزين».. هكذا كان الوضع داخل أحد مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، بعد أن ضبطت أجهزة الأمن المسؤولين عن المركز الذي يدار بدون ترخيص لمزاولة المهنة، وكشف أسرار ما يحدث داخله من انتهاكات ومخالفات.

«الوطن» تستعرض كافة تفاصيل واقعة مركز علاج الإدمان في مدينة نصر، راصدة ما يحدث داخل هذا المركز غير المرخص، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية بشأنه، بعد إعلان ضبط المسؤولين عن المركز أمس الأربعاء.

ماذا يحدث داخل مركز علاج الإدمان في مدينة نصر؟

مركز لعلاج الإدمان في منطقة مدينة نصر بالقاهرة دون ترخيص، أسسه 4 أفراد بالشراكة فيما بينهم، من بينهم اثنين لهما معلومات جنائية سابقة، ومنذ إعلانهم عن المركز بدأ الأهالي في اصطحاب ذويهم المدمنين لعلاجهم بالإجبار، حتى وصل عدد المرضى داخل المركز إلى ما يقرب من 52 شخصًا، مدون أسمائهم وبياناتهم كاملة داخل دفتر موجود داخل المكان.

تحت إدارة الـ 4 أفراد مؤسسي المركز والمسؤولين عنه، يتم إعطاء المرضى مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر، وبعضها مهدئ للحالات النفسية والعصيبة وتعتبر مدرجة جدول ومخدرات، وهي أنواع من الأدوية ممنوع تداولها نهائيًا دون استشارة طبية.

حبال وعصى للسيطرة على المرضى

ومن أجل إحكام السيطرة على المرضى من متعاطي المواد المخدرة، يستخدم القائمون على المركز، الحبال والعصى لتكبيلهم في الأسرة لضمان عدم التحرك، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للأعصاب.

وبدأت مباحث رعاية الأحداث التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة في جمع المعلومات وإجراء التحريات بشأن المركز المذكور، وبعد تقنين كافة الإجراءات ومن خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهداف المركز وضبط القائمين على إدارته.

اعتراف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة

وبمواجهة الـ 4 متهمين بما هو منسوب إليهم، اعترفوا بالفعل أنهم أداروا المكان كمنشأة طبية بهدف علاج الإدمان مقابل مبالغ مالية يتم دفعها بشكل شهري، وبأنهم زاولوا مهنة الطب وصرفوا الأدوية «جدول مخدرات» دون امتلاك أي تراخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المخالفات المنتظرة للمسؤولين عن المركز

ومن المنتظر أن يتم توقيع العديد من المخالفات على القائمين عن مركز علاج الإدمان في مدينة نصر، وهي كالتالي:

1 - إدارة منشأة طبية متخصصة لعلاج الإدمان دون ترخيص.

2 - مزاولة مهنة كل من الطب والصيدلة دون ترخيص أيضاً.

3 - مزاولة مهنة الطب لكافة القائمين على إدارة المركز دون ترخيص.

4 - صرف أدوية دون استشارات طبية.

5 - غياب التجهيزات الطبية داخل المركز.

6 - غياب وسائل السلامة الصحية.

عقوبة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص

وعن عقوبة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل، تنص على أنه لا يجوز لأي شخص إبداء مشورة طبية أو إنشاء عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات إلا بقرار من وزير الصحة.

وأضاف «رامي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه بوجه عام لا يجوز مزاولة مهنة الطب بأي صفة إلا إذا كان الشخص مصريًا واسمه مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وجدول نقابة الأطباء.

وأشار إلى أن المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب تنص على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يُحكم بالعقوبتين معا».