حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان، من الصعب فهم ما يفكر به أو ما يدور برأسه، كما يفشل المحيطين منه في معرفة أسباب تصرفاته المفاجئة وغير المتوقعة من جانبه، لهذا كثيرًا ما يثير الاضطراب حوله.

وفي السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم بالنسبة لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر اليوم الجمعة مع أورانوس داخل منزل المال، ما يصيبك بالتشوش وهذا يتطلب منك ألا تتسرع في إنفاق نقودك وأن تكون حريصًا ولا تغامر بأموالك حتى لا تتعرض للخسائر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

ووفقا لما صرحت به خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لـ«الوطن»، مولود برج الميزان، سيشعر اليوم بحالة من عدم الاتزان والارتباك، خاصة أن هناك الكثير من الأفكار التي يفكر بها، لذا تنصحه الأفلاك بالهدوء ومراجعة قراراته قبل إعلانها، وألا يقول أي معلومات أو أخبار للمقربين.