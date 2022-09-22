حظك اليوم برج العقرب الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج العقرب مخلصة ومحبه لشريك حياتها لأقصي حد، فهي تسعى لأن تكون جذابة لكل من حولها، فهي عادة ما تلفت الأنظار إليها، كما أنها تهتم بأسرتها وعائلتها فهي تحاول دائمًا التخفيف من الأعباء والحمل عن شريك حياتها، أما على المستوى العملي فهي طموحة تسعي للنجاح وتحقيق أهدافها.

ولمواليد برج العقرب المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على الصعيد المهني: يتواجد القمر في وضع معاكس، وهذا يتطلب منك ألا تتعجل الأمور وأن تهتم بالتفاصيل.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، عليك أن تصبر ولا تصطدم بالأهل والأحباب.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.