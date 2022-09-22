مشروعات «حياة كريمة» في قرى إسنا بالأقصر.. كهرباء وصرف ومركز تنموي متكامل

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة، من أجل دعم وتطوير حياة المواطن المصري في شتى الجوانب المختلفة، سواء الصحية أو الخدمية أو التعليمية أو الترفيهية، وغيرها من الجوانب الأخرى، التي من شأنها أن تؤثر في حياة المواطن بالقرى والنجوع والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل التخفيف عن كاهل المواطن.

تطوير محطة رفع الصرف الصحي بالأقصر

نالت محافظة الأقصر، نصيبا كبيرا من مشروعات المبادرة، تحديدا في مركز إسنا، الذي شهدت قراه أعمال التطوير، التي تنفذها المبادرة على أصعدة مختلة، على رأسها العمل على تطوير محطة رفع الصرف الصحي في قرية العضايمة، التي من شأنها تحسين خدمات الصرف، إلى جانب أعمال حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان، وفقا لما ورد في بيان صادر عن مؤسسة حياة كريمة.

مركز تنمية الأمومة والطفولة

في قرية النمسا، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة، الذي سيتكون من طابقين، ومن المقرر أن يضم عددا من الخدمات المختلفة، من خدمات رياضية وطبية وتعليمية وغيرها، حيث يضم المركز صالة للألعاب الرياضية، ومركز للعلاج الطبيعي، ومركز تخاطب، إلى جانب توافر حضانة، في الطابق الأرضي للمركز، أما الدور الأول العلوي، فيضم فصلا لمحو الأمية، وعيادة تنظيم الأسرة، كما يضم مركز مودة وورشة تدريب.

وتعكف «حياة كريمة»، على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في بعض القرى المختلفة التابعة لمركز إسنا، تحديدا في قرى النجوع بحري وقبلي والكلابية وزرنيخ والدير، التي يحرص المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على متابعة نسب التنفيذ فيها بانتظام.