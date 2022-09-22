حبس قاتل شقيقه بطعنة نافذة في القلب بالمنوفية 4 أيام.. خلاف على الميراث السبب

أمرت جهات التحقيق في مركز تلا بمحافظة المنوفية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه بطعنة نافذة في القلب وإصابة الأصغر.

إخطار المديرية

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد مقتل «مدحت.ع. ن»، 37 عاما، وإصابة شقيقه ثروت أثناء فض المشاجرة على يد شقيقهم الأكبر المدعو «ر.ع. ن» 47 عامًا بسبب خلافات على الميراث.

تعود تفاصيل الواقعة حين نشبت مشادة كلامية مع الشقيقين وأثناء الخلاف دخل الشقيق الأكبر إلى منزله وأخرج سكين طويل مسددًا طعنة نافذة في الصدر خرجت من ظهر المجني عليه، ثم أصاب شقيقه الأصغر تدخل بينهما لحل الخلاف، وهو موجود الآن في مستشفى تلا المركزي لتلقى العلاج اللازم .

الرأي القانوني

فيما أكد محمد مسلم المحامي، أن جريمة القتل العمد والترصد عقوبتها الإعدام شنقا أو الحكم عليه بالمؤبد، أما القتل أثناء المشاجرة للدفاع عن النفس أو القتل عن طريق الخطأ يستوجب الحكم بالسجن وفق ما يراه قاضي المحكمة.