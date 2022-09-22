رابط نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقات التوظيف 2 بمياه سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقات التوظيف رقم 2 لعام 2020 بكلية العلوم بجامعة سوهاج، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف محمد صلاح في بيان، أن الاختبارات أجريت بكلية العلوم بجامعة سوهاج في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الماضي، وأنه تم إعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة أساتذة متخصصين لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

رابط نتيجة الاختبارات لوظائف شركة المياه

وأشار اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أنه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg، والبحث بالرقم القومي لوظائف أخصائي سلامة وصحة مهنية وكيميائي وفني معمل.

فتح باب التظلمات حتى نهاية سبتمبر

وكشفت سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، عن فتح باب التظلمات للراسبين باختبارات كلية العلوم في الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة وجاري إعلان نتائج الاختبارات التحريرية للوظائف التي أجريت بكلية الهندسة فور انتهاء الجامعة من أعمال التصحيح.