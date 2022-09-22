اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ليلة ساحرة من «شهد» التكريم و«دموع» التقدير

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 23 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- ليلة ساحرة من «شهد» التكريم و«دموع» التقدير

- «القاهرة للدراما» يعيد للشاشة الصغيرة بريقها.. ويحتفي بالغائبين

- نجاح كبير للمهرجان في دورته الأولى وإشادات واسعة بجهود نقابة الممثلين.. ونجوم غابوا عن الأضواء فأحيتهم «المتحدة» بالتكريم

- يحيى الفخراني يطمح للوصول إلى العالمية.. وإنعام محمد علي: عملية المشاهدة تمت في شقة معزولة لا يعرف مكانها أحد

- نبيلة عبيد: أصبحنا في أيد أمينة بجهود «المتحدة».. وسميحة أيوب: المهرجان يحفز صناع الدراما على تقديم الأفضل

- السيسي: مصر حريصة على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية

- الرئيس يوجه بتعزيز دور الجامعات في تحقيق أهداف الدولة الوطتية ضمن استراتيجية التعليم العالي

- عودة الولادة لـ«طبيعتها».. «الصحة» تستجيب لحملة «الوطن» وتبدأ تدريب الممرضات على «الولادة الطبيعية»

- المعدلات المثالية لـ«القيصرية» لا تزيد على 15% وفقا لـ«الصحة العالمية».. وعودة «الداية أو القابلة» لحماية الأم والجنين

- «الجلاء التعليمي» يحدد 7 حالات فقط لـ«القيصرية» ويشجع على «الطبيعية»: «مش هتدفعي أكتر من 150 جنيه وكيس دم»

- قطار «التحالف الأهلي» يصل إلى «الأقصر» استجابة لنقل الحوار الوطني للمحافظات

- اكتمال الخطة الطبية لتأمين «قمة المناخ» بـ«شرم الشيخ»

- هشام سليم.. البعد جرح من غير دوا

- تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الكبير.. آلام وعزلة وقرآن

-نجوم الفن: سيظل دائما في القلب بإنسانيته.. لن يتكرر مرة ثانية

الصفحة الثانية

- «صلاح الدين»: نقدم منتجات تلبي احتياجات المواطن بجودة عالية

- ختام برنامج التدريب الأول لنواب المحافظين بالصعيد

- «الصحة»: افتتاح وتطوير 10 مراكز للعلاج الطبيعي بـ5 محافظات

- مصر وبريطانيا تبحثان التعاون العلمي والأكاديمي

- «التموين»: تطوير منافذ «جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية»

- «شحاتة»: تسهيل إجراءات استقدام العمالة لـ «الضبعة النووية»

- على خطى «أخلاقنا الجميلة».. مبادرة لتجهيز 40 يتيما للدراسة في بني سويف

الصفحة الثالثة

- مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب

- كرم جبر: علينا التصدي للمحاولات الخارجية لضرب وحدة الصف العربي وإشاعة الانقسام والفتنة

- الحكومة: وثيقة ملكية الدولة تدعم «الحياد التنافسي»

- «مدبولي»: مهتمون بالتوصل إلى سوق يدعم المستهلكين

- «مسلم»: الإعلام يتصدى للشائعات باحترافية شديدة

- رئيس «ثقافة الشيوخ»: الدولة تسعى لتعزيز دوره لتوطيد الهوية الوطنية

- «الوزراء»: مصر ضمن أفضل 20 وجهة في مؤشر السفر الإسلامي

- «المالية»: التصميم المتداول لعملة الـ 2 جنيه «مفبرك»

- «شكري» لـ«لافروف»: ندعم حل أزمة أوكرانيا بالحوار

- 5 مشروعات تحصد جوائز أفضل أعمال إنشائية عالميا

- «أنت الحياة» تؤهل مواطني الشرقية اجتماعيا في ثاني محطاتها

- النرويج: «القاهرة» ملتزمة بالتحول للاقتصاد الأخضر

- المنتخب يواجه النيجر وديا في أول ظهور لـ«فيتوريا» مع الفراعنة

الصفحة الرابعة

- الولادة الطبيعية أول طريق «صحتك وصحتهم»

- «الوطن» تواصل حملتها.. و«الصحة» تدرب الممرضات على «الطبيعية»

- تخريج أول دفعة ممرضات من برنامج التدريب الشامل

- أستاذ نساء وتوليد: استسهال القيصرية سبب انتشارها «وقت أقل وفلوس أكثر»

- استجابة لـ«الوطن».. حوافز تشجيعية للأطباء وإلزام المستشفيات بدلائل استرشادية

- مقال لـ الدكتور محمود خليل، تحت عنوان: «عبدالوهاب» و«الدمرداش»

الصحفة الخامسة

-«الجلاء التعليمي».. صرح الولادة «ببلاش» و7 حالات لإجراء «القيصرية»

- 6 أقسام طوارئ تخدم المترددات طوال اليوم.. وحدة «سونار» بمواصفات عالمية: إجراء الأشعة دون حجز مسبق.. وظهور النتائج بصورة فورية

- مدير «الجلاء»: مصف عملياتنا «طبيعية».. ولا نلجأ لبدائل إلا لدواعٍ طبية

- نقيب التمريض: استحداث شعبة «القابلات» في الزمالة المصرية

- مقال لـ خالد منتصر، تحت عنوان: لا تسمع لكن لا تمنع

الصفحة السادسة

- ليلة من الشهد.. والدموع

- «القاهرة للدراما» يعيد للشاشة الصغيرة بريقها ويحتفي بالغائبين

- غابوا عن الأضواء فأحيتهم «المتحدة» بالتكريم: نحن في «أيد أمينة»

- نجاح كبير لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.. وإشادات واسعة بجهود نقابة الممثلين والشركة المتحدة

- توصيات بتغيير آليات الإنتاج وعدم العمل تحت ضغط الوقت والبحث عن كُتاب مهتمين بقضايا الناس

الصفحة السابعة

- هشام سليم.. البُعد جرح من غير دوا

- بالدموع.. نجوم الفن يودعون هشام سليم.. والعائلة: «العزاء مقتصر على الجنازة»

- تفاصيل الأيام الأخيرة.. آلام عزلة وقرآن

- «محترف بقلب هاوي».. حكاية نصف قرن مع السينما بدأت وعمره 12 سنة

- زملاء المهنة ينعون «الراقي والأصيل»: سيظل دائما في القلب بإنسانيته

الصفحة الأخيرة

- دعوة لتعلم «لغة الإشارة» في يومها العالمي: «الإشارة.. بتجيب كلام»

- «سعيد» تعلم القرآن وعلّمه بـ«الإشارة»

-«منى» مترجمة مجانا في المدرسة والشارع والتلفزيون: «ربنا اختارني»

- «بسنت» تطالب بدمج «الصم»: ماراثون «عجل».. وإرشاد للأجانب

- أطفال وأمهات يزرعون 60 شجرة في 7 ساعات

- لدواعي التوفير: «يونيفورم وشنطة وحذاء» بالتبادل