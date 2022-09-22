اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. ليلة ساحرة من «شهد» التكريم و«دموع» التقدير
كتب:
محمد عزالدين
07:59 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 23 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- ليلة ساحرة من «شهد» التكريم و«دموع» التقدير
- «القاهرة للدراما» يعيد للشاشة الصغيرة بريقها.. ويحتفي بالغائبين
- نجاح كبير للمهرجان في دورته الأولى وإشادات واسعة بجهود نقابة الممثلين.. ونجوم غابوا عن الأضواء فأحيتهم «المتحدة» بالتكريم
- يحيى الفخراني يطمح للوصول إلى العالمية.. وإنعام محمد علي: عملية المشاهدة تمت في شقة معزولة لا يعرف مكانها أحد
- نبيلة عبيد: أصبحنا في أيد أمينة بجهود «المتحدة».. وسميحة أيوب: المهرجان يحفز صناع الدراما على تقديم الأفضل
- السيسي: مصر حريصة على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية
- الرئيس يوجه بتعزيز دور الجامعات في تحقيق أهداف الدولة الوطتية ضمن استراتيجية التعليم العالي
- عودة الولادة لـ«طبيعتها».. «الصحة» تستجيب لحملة «الوطن» وتبدأ تدريب الممرضات على «الولادة الطبيعية»
- المعدلات المثالية لـ«القيصرية» لا تزيد على 15% وفقا لـ«الصحة العالمية».. وعودة «الداية أو القابلة» لحماية الأم والجنين
- «الجلاء التعليمي» يحدد 7 حالات فقط لـ«القيصرية» ويشجع على «الطبيعية»: «مش هتدفعي أكتر من 150 جنيه وكيس دم»
- قطار «التحالف الأهلي» يصل إلى «الأقصر» استجابة لنقل الحوار الوطني للمحافظات
- اكتمال الخطة الطبية لتأمين «قمة المناخ» بـ«شرم الشيخ»
- هشام سليم.. البعد جرح من غير دوا
- تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الكبير.. آلام وعزلة وقرآن
-نجوم الفن: سيظل دائما في القلب بإنسانيته.. لن يتكرر مرة ثانية
الصفحة الثانية
- «صلاح الدين»: نقدم منتجات تلبي احتياجات المواطن بجودة عالية
- ختام برنامج التدريب الأول لنواب المحافظين بالصعيد
- «الصحة»: افتتاح وتطوير 10 مراكز للعلاج الطبيعي بـ5 محافظات
- مصر وبريطانيا تبحثان التعاون العلمي والأكاديمي
- «التموين»: تطوير منافذ «جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية»
- «شحاتة»: تسهيل إجراءات استقدام العمالة لـ «الضبعة النووية»
- على خطى «أخلاقنا الجميلة».. مبادرة لتجهيز 40 يتيما للدراسة في بني سويف
الصفحة الثالثة
- مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب
- كرم جبر: علينا التصدي للمحاولات الخارجية لضرب وحدة الصف العربي وإشاعة الانقسام والفتنة
- الحكومة: وثيقة ملكية الدولة تدعم «الحياد التنافسي»
- «مدبولي»: مهتمون بالتوصل إلى سوق يدعم المستهلكين
- «مسلم»: الإعلام يتصدى للشائعات باحترافية شديدة
- رئيس «ثقافة الشيوخ»: الدولة تسعى لتعزيز دوره لتوطيد الهوية الوطنية
- «الوزراء»: مصر ضمن أفضل 20 وجهة في مؤشر السفر الإسلامي
- «المالية»: التصميم المتداول لعملة الـ 2 جنيه «مفبرك»
- «شكري» لـ«لافروف»: ندعم حل أزمة أوكرانيا بالحوار
- 5 مشروعات تحصد جوائز أفضل أعمال إنشائية عالميا
- «أنت الحياة» تؤهل مواطني الشرقية اجتماعيا في ثاني محطاتها
- النرويج: «القاهرة» ملتزمة بالتحول للاقتصاد الأخضر
- المنتخب يواجه النيجر وديا في أول ظهور لـ«فيتوريا» مع الفراعنة
الصفحة الرابعة
- الولادة الطبيعية أول طريق «صحتك وصحتهم»
- «الوطن» تواصل حملتها.. و«الصحة» تدرب الممرضات على «الطبيعية»
- تخريج أول دفعة ممرضات من برنامج التدريب الشامل
- أستاذ نساء وتوليد: استسهال القيصرية سبب انتشارها «وقت أقل وفلوس أكثر»
- استجابة لـ«الوطن».. حوافز تشجيعية للأطباء وإلزام المستشفيات بدلائل استرشادية
- مقال لـ الدكتور محمود خليل، تحت عنوان: «عبدالوهاب» و«الدمرداش»
الصحفة الخامسة
-«الجلاء التعليمي».. صرح الولادة «ببلاش» و7 حالات لإجراء «القيصرية»
- 6 أقسام طوارئ تخدم المترددات طوال اليوم.. وحدة «سونار» بمواصفات عالمية: إجراء الأشعة دون حجز مسبق.. وظهور النتائج بصورة فورية
- مدير «الجلاء»: مصف عملياتنا «طبيعية».. ولا نلجأ لبدائل إلا لدواعٍ طبية
- نقيب التمريض: استحداث شعبة «القابلات» في الزمالة المصرية
- مقال لـ خالد منتصر، تحت عنوان: لا تسمع لكن لا تمنع
الصفحة السادسة
- ليلة من الشهد.. والدموع
- «القاهرة للدراما» يعيد للشاشة الصغيرة بريقها ويحتفي بالغائبين
- غابوا عن الأضواء فأحيتهم «المتحدة» بالتكريم: نحن في «أيد أمينة»
- نجاح كبير لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.. وإشادات واسعة بجهود نقابة الممثلين والشركة المتحدة
- توصيات بتغيير آليات الإنتاج وعدم العمل تحت ضغط الوقت والبحث عن كُتاب مهتمين بقضايا الناس
الصفحة السابعة
- هشام سليم.. البُعد جرح من غير دوا
- بالدموع.. نجوم الفن يودعون هشام سليم.. والعائلة: «العزاء مقتصر على الجنازة»
- تفاصيل الأيام الأخيرة.. آلام عزلة وقرآن
- «محترف بقلب هاوي».. حكاية نصف قرن مع السينما بدأت وعمره 12 سنة
- زملاء المهنة ينعون «الراقي والأصيل»: سيظل دائما في القلب بإنسانيته
الصفحة الأخيرة
- دعوة لتعلم «لغة الإشارة» في يومها العالمي: «الإشارة.. بتجيب كلام»
- «سعيد» تعلم القرآن وعلّمه بـ«الإشارة»
-«منى» مترجمة مجانا في المدرسة والشارع والتلفزيون: «ربنا اختارني»
- «بسنت» تطالب بدمج «الصم»: ماراثون «عجل».. وإرشاد للأجانب
- أطفال وأمهات يزرعون 60 شجرة في 7 ساعات
- لدواعي التوفير: «يونيفورم وشنطة وحذاء» بالتبادل