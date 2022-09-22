مدير «الجلاء التعليمي»: نصف عملياتنا «طبيعية».. ولا نلجأ لبدائل إلا لدواع طبية (حوار)

قال الدكتور شريف صفوت، مدير عام مستشفى الجلاء التعليمى، إن المستشفى من أهم المستشفيات المتخصصة فى أمراض النساء والتوليد، مضيفاً، فى حواره لـ«الوطن»، أن المستشفى يؤدى دورا مهما فى مكافحة غلاء عمليات الولادة فى العيادات والمستشفيات الخاصة، من خلال تقديم الخدمة بشكل شبه مجانى للمرضى، حيث تبلغ تكلفة الولادة الطبيعية بالمستشفى 150 جنيهاً فقط.. وإلى نص الحوار:

بداية حدثنا عن تاريخ مستشفى الجلاء.. ولماذا سمى بـ«مستشفى الغلابة»؟

- مستشفى الجلاء أكبر مستشفى متخصص فى أمراض النساء فى مصرو وأُنشئ هذا الصرح الطبى الضخم عام 1934، يعنى أنه قارب على 100 عام، وهو تابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، ونال شهرة كبيرة بين المصريين لموقعه المتميز، بجانب توافد آلاف من القاهرة والمحافظات عليه يومياً، حيث يقدم خدماته لجميع المواطنين بشكل شبه مجانى وإجراء عمليات جراحية معقدة ومتطورة، كما أنه مجهز بشكل كامل لعلاج أمراض النساء والأطفال.

ماذا عن معدل الإقبال على المستشفى حالياً؟

- نستقبل 50 حالة يومياً.. نصفها طبيعية، وهذا يعنى نجاحاً كبيراً لنا، لأن نسبة العمليات الطبيعية مقارنة بالقيصرية فى المستشفيات الخاصة أقل من 20%، وهى نسبة ضعيفة جداً.

ما أسباب زيادة معدلات الولادة القيصرية؟

- السبب الرئيسى هو المعلومات المغلوطة عن الولادة الطبيعية، وخشية السيدات من الألم، وهذا كان سبباً فى عزوف كثير منهن عن الولادة الطبيعية وتفضيل القيصرية، وفى حالات أخرى يكون الطبيب سبباً رئيسياً بحثاً عن الأجر العالى وتوفير الوقت لإجراء أكثر من عملية فى اليوم.

يعتقد البعض أن مستشفى الجلاء يقدم خدماته لفئة معينة دون غيرها.. ما حقيقة هذا الأمر؟

- المستشفى يقدم خدماته لجميع فئات المجتمع دون تفرقة، وهى خدمات فندقية بجودة عالية من خلال الأقسام الاقتصادية وبأسعار لا تُقارن بالمستشفيات الخاصة، وهذا لا يعنى افتقار الجودة، بل تتفوق خدماتنا على بعض المستشفيات الخاصة.

د. شريف صفوت: نقدم خدمات فندقية للسيدات.. وتكلفة العملية «150 جنيهاً وكيس دم»

ما أبرز الخدمات التى يقدمها المستشفى حالياً وأسعارها مقارنة بالمستشفيات الخاصة؟

- الولادة الطبيعية، وتكلفتها لا تتجاوز 150 جنيهاً فقط، وهو مبلغ رمزى ربما لا يعبر عن الخدمات المتطورة والأجهزة الحديثة بالمستشفى، وإلى جانب هذا المبلغ نحصل من أسرة المريضة على تبرع «كيس دم» لاحتمالية تعرضها لنزيف ودعم مخزوننا الاستراتيجى من الدم واستخدامه فى جميع المستشفيات التابعة للهيئة.

كما نُجرى عمليات ولادة قيصرية يكون سببها المشيمة المتقدمة، وتصل تكلفتها إلى 60 ألف جنيه ببعض المستشفيات الخاصة، بينما نقدمها للتخفيف عن الأسرة برسوم مخفضة، وإمكانيات متقدمة ومتطورة.

ما الخدمات الحديثة والمنتظر إضافتها للمستشفى؟

- سيتم افتتاح وحدة أشعة تشخيصية للسيدات تقدم خدمات جديدة ومتطورة، ومن المخطط توفير طبيب نفسى للاهتمام بصحة المرأة النفسية قبل وبعد الولادة.

التوأمة مع المستشفيات

بتوجيهات من وزير الصحة تم عمل توأمة بين مستشفى الجلاء وعدد من معاهد القلب والرمد والكلى ومستشفى المطرية التعليمى؛ حتى يمكننا تقديم خدماتنا للمرضى بالمستشفى دون الحاجة لخروج المريض للعلاج بمستشفى آخر، ولتلك التوأمة أهمية كبيرة فى مساعدة السيدات طبياً.