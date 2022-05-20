أحمد عبد العزيز: الهجوم على منى زكي بسبب «أصحاب ولا أعز» مبالغ فيه

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، رأيه فى فيلم «أصحاب ولا أعز»، قائلا: «لم يعجبني إيقاع العمل وليس فكرته، ولا توجد مشكلة لطرح أي أفكار، الدنيا مش هتقع من أجل عمل فني، وشوفت الهجوم على منى زكي به مبالغة شديدة، وهي كفنانة تؤدي شخصية معينة، وليست صاحبة وجهة النظر الأساسية، بل هو المخرج».

منصات الأفلام الإلكترونية مفيدة ولكن

أضاف أحمد عبد العزيز، خلال لقاء مع برنامج «بالخط العريض»، على فضائية «الحياة»، الذي تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، أنه عمل في المسرح كثيرا، لكن قلة أعماله به، بسبب أن ظروف المسرح الصعبة، مؤكدا أنه يحتاج لتشجيع كبير وعمل ضخم، من أجل علاجه من حالة الضعف شديدة.

ولفت إلى أن المنصات الإلكترونية، التي تعرض الأفلام، فكرة طبيعية وملائمة للعصر الحالي، وهي مجرد شاشة عرض جديدة ومفيدة، إلا فى حالة وجود أجندات تخص اتجاه معين غير فني.

مخرجين الآن والسابقين؟.. لا وجه للمقارنة

أكد عبد العزيز، أنه لا ينزعج من تقديمه للدراما أكثر من السينما، متابعا: «أحب السينما، وعملت من قبل مع نبيلة عبيد فى حارة برجوان.. وهو من الأعمال التي أعتز بها جدا، لأني عملت مخرج كبير مثل حسين كمال».

وتابع: «الحمد لله إني لحقت المخرجين الكبار، ومنهم يوسف شاهين وسعد عرفة ومحمد خان وخيري بشارة وعاطف الطيب، ولا وجه للمقارنة بينهم وبين مخرجين الآن، ومن سبقوهم من الرواد، بسبب الحب والمناخ.. يعني أن هؤلاء الرواد الكبار من المخرجين كانوا روادا للعمل السينمائي، وكانوا يحبونه حبا شديدا، والمخرج كان يحضر لعمله لشهور طويلة، وكان المناخ العام يساعد ويشجع صناعة السينما، فكانت النتائج جيدة».

الفنان من يملك الإرادة وليس الجمهور

عن المقولة الأشهر لدي منتجي السينما الآن، بأن «الجمهور عايز كده»، رد قائلا: «الجمهور مش عايز، والجمهور لا يملك الإرادة، لكن من يملكها الفنان، وعلى الجمهور استهلاك هذا الفن، فبالتالي الإرادة فى صنع العمل الفني ليست لهم».