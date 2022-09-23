اعتماد مدربين داخليين بشركات المياه.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن البدء في اعتماد مدربين داخليين من العاملين بالشركات التابعة في مجالات «إدارة الذات وإدارة الوقت - الأنماط الشخصية ومهارات التفكير- مهارات الاتصال والعرض وكتابة التقارير- إدارة فرق العمل - اساسيات الإدارة وعملياتها - إدارة الاجتماعات - إدارة الصراعات والضغوط وحل المشكلات - إدارة التغيير ومهارات التفاوض والاقناع».

موعد التقدم لاستيفاء استمارة طلب الاعتماد

وطالبت الإدارة العامة لـ المسار الوظيفي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الراغبين في الاعتماد التقدم إلى مركز التدريب التابع له المتقدم وذلك لاستيفاء استمارة طلب الاعتماد في موعد أقصاه 5 أكتوبر المقبل 2022.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين

وأعلنت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن 3 شروط واجب توافرها للمتقدمين للاعتماد كمدربين داخليين من العاملين بالشركات التابعة كالآتي «مؤهل عالي - من العاملين بالشركات التابعة - يفضل الحصول على الماجستير او الدكتوراة بمجال إدارة الأعمال».

مجابهه الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء

فيما أنهت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات استعداداتها بالتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهه الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصا الأمطار والسيول باصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع والكسح والنافوري.

سرعه التعامل الفوري واللحظي مع الأمطار الشديدة

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الأمطار الشديدة ومدى جاهزية جميع محطات المياه والرفع والطلمبات ومعدات الصرف لحين انتهاء موسم الشتاء.