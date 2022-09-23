حظك اليوم برج الحمل السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل هو أحد الأبراج النارية، وتمثل النار مشعل النار الذي يضئ الطريق، ويجب أن يتمكن مواليد البرج من التعامل بشكل سليم معها، حيث أنه يتسم بشخصيته القوية التي تجعله مميز بشكل كبير بين الجميع كما أنه يضيف الحماس بشكل كبير لعمله.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل أنه شخص اندفاعي بدرجة كبيرة فهو يتحمل المشاق أغلب الوقت لكنه يندفع بشكل كبير في مواقف مختلفة فهو لديه طباع حادة لا يستطيع السيطرة عليها في أوقات كثيرة.

وجاءت توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل، التي تنشرها «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها من خلال عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار والحماس مما يجعلك تتحرك وتقوم بأشياء غير متوقعة في حياتك المهنية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك السادس تدفعك للتصرف بشكل جيد مع الجميع وأن تكون يقظ في تعاملاتك حتى لا تقع في مواقف لا تستطيع التصرف بها في حياتك العاطفية، لذا يجب أن تركز جيدا في تصرفاتك لكي تشعر بالهدوء والطمأنينة.