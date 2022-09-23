حظك اليوم برج الثور الجمعة 23-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الثور بشخصيته القوية فهو يستطيع أن يكون قائد رائع في عمله يجعله الأفضل في مختلف المواقف بالعمل وينال رضا المديرين والزملاء أغلب الوقت، كما أنه يشعر بالهدوء وقت كبير في حياته.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور أنه متعاون لكل من حوله فهو محبوب ويساعد الجميع كما أنه لبق ووقور بدرجة كبيرة، إلى جانب أنه مهذب في التعامل مع الغير وبعتمد عليه الجميع في مختلف المسئوليات التي تواجهه، وفق عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك.

وجاءت توقعات الأبراج وفق حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من آمال كبيرة، حيث أن لديك قدرة كبيرة على الإصلاح في حياتك المهنية لكي تكون الأفضل وتحقق كل طموحاتك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك متفهم للجميع من حولك، لكي تشعر بالسعادة مع أحبائك بشكل كبير وتقضي أوقات سعيدة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لممواليد برج الثور.