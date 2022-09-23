أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وتستعد جامعة المنوفية، لاستقبال الطلاب في مختلف الكليات، وحددت أيضا، مواعيد تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية في المنوفية، التي تتميز بقربها من الكليات، للتسهيل على المغتربين، ورفع عنهم مشقة المواصلات ونفاقاتها.

وكانت المدن الجامعية بجامعة المنوفية، أعلنت في وقت سابق، انتهاء التقديم في 30 سبتمبر المقبل، قبل أن توضح تتواصل الوطن مع المسؤول عن المدن الجامعية، للتعرف على مواعيد تسكين الطلاب المقبولين.

مواعيد تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية بالمنوفية

صرح هاني الزيات مدير عام المدن الجامعية بالمنوفية، بأن مواعيد تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية في المنوفية، ستكون يومي 15 و16 أكتوبر المقبل، بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى، فيما يتم تسكين الطلاب المقبولين من باقي الفرق 1 اكتوبر المقبل.

أسعار السكن في المدن الجامعية بالمنوفية

أضاف الزيات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأعداد تتزايد للسكن في المدن الجامعية بجامعة المنوفية، مشيرا إلى أن السكن يبدأ بمبلغ 500 جنيه كحد أدنى، ويصل إلى 1000 كحد أقصى، مؤكدا أن سكن الطلاب في الغرفة الواحدة، لا يتعدى 3 أشخاص مع وجود كل الخدمات التي يحتاجها الطالب.