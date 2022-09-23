حظك اليوم برج الأسد السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الأسد، الذي يحتفظ بالقمر في منزل المال وهذا يعود يالكثير من المكاسب والإنجازات على الصعيد المهني، أما على الصعيد العاطفي فاليوم أنت مشتت مع الشريك.

ووفق حسابات الفلك، فإن هذا المولود يميل بل يعشق الأناقة فتجدهم البرج يظهرون وهم في كامل أناقتهم لهذا يجذبون الأنظار إليهم كما أنهم يميلون لشراء الملابس الثمينة، ويملكون شخصية مبدعة وذكية ولبقة في حديثتها مع الآخرين.

ويقول خبراء الفلك أن برج الأسد من الشخصيات الداعمة لعائلتها وأصدقائها ونادرا ما يخذل من وثقوا به أيا كانت الأسباب، ويعرف عن هذا المولود أن يفضل المواجهة بدلا من الاختفاء فمواجهة الأمور العالقة أحد أهم مراكز القوة في هذا المولود.

وتنشر «الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، السبت 23 سبتمبر الجاري لمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للاهتمام بالماديات أو تصعيد ملف شخصي فقط عليك بمراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «قد تميل اليوم للتشتت، ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك ووعودك».