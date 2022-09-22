حظك اليوم برج الأسد الخميس 22-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الأسد من الشخصيات الواثقة بنفسها، الذين يشعرون دائمًا بالفخر فهم يميلون لجذب الانتباه، كما أنه محاور لبق يتحدث بشكل ممتع، لذلك يفضل الكثيرون صحبته والخروج معه، فهو لا يستطيع أن يعيش بدون حب سواء من أصدقائه أو عاطفيًا.

ولمواليد برج الأسد المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون الوضع الفلكي يتحسن كثيرًا اليوم، ويمنحك حظًا كبيرًا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، تتلقى اليوم كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.