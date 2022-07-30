أمير عيد بعد الحضور الجماهيري الضخم فى حفلة أمس: كان بيحضرلنا 50 واحد

نجحت فرقة كايروكي خلال الفترة الماضية في إحياء اثنين من الحفلات الغنائية التي حققت نجاحا ضخما وشهدت حضورا جماهيريا فاق التوقعات مما تسبب فى حالات ازدحام شديدة حرصا على الحضور.

ولهذا السبب حرص الفنان أمير عيد أحد أعضاء فرقة كايروكي على الحديث عن الحضور الجماهيري الضخم من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر حيث قال: قضينا سنين كل واحد فينا كان بياخد رزمة من الورق ده ونعلقه في الشوارع عشان نعلن عن حفلاتنا اللي بيحضرها 50 واحد.

أمير عيد يشكر جمهوره

وتابع أمير قائلا: الأسبوع اللي فات قدمنا حفلتين في القاهرة وإسكندرية والحضور الجماهيري كان تاريخي بس طول الوقت بفتكر الأيام دي بشكر كايروكي وبشكر جمهورنا علي رحلتنا سوا واستنوا اللي جاي.

يذكر أن فرقة كايروكي، أحيت منذ نحو أسبوع تقريبا حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق بمدينة الإسكندرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير تخطى حاجز الـ20 ألف متفرج؛ مما تسبب فى سوء تنظيم بسبب التزاحم الشديد، وهذا جعلهم يصدرون بيانا للاعتذار للجمهور عن أي سوء تنظيم وأنهم سيتخطون هذا الأمر بعد ذلك.

حفل كامل العدد لـ كايروكي

وأحيت فرقة كايروكي أيضا حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس الجمعة الموافق 29 يوليو، وذلك فى كايرو فيستيفال سيتي، وشهد الحفل كذلك حضورا جماهيرا ضخم على الرغم من وضعها عدد من الشروط التي كان من بينها عدم دخول الأطفال.

وكانت تذاكر الحفل عبارة عن ثلاث فئات الأولى بمبلغ 350 جنيها والثانية بمبلغ 550 جنيها والثالثة بمبلغ 750 جنيها.