تفاصيل افتتاح عيادة لخدمة العاملين بالكهرباء في الإسكندرية والساحل الشمالي

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وإشراف الدكتورة غادة أحمد عبد العزيز رئيس قطاع الاسكندرية الطبى الافتتاح التجريبى لعيادة الدخيلة ومقرها مبنى شبكات الدخيلة والتى تخدم منطقة غرب اسكندرية و الساحل الشمالي.

عيادة الدخيلة تعمل على مدار 4 أيام لخدمة العاملين بمنطقة غرب إسكندرية والساحل الشمالي

وكشف الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس الإدارة شركة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية، في تصريحات صحفية، أن الشركة تهتم بحصول جميع العاملين بقطاع الكهرباء للحصول على الخدمات الطبية بالقرب من مقار إقامتهم ومقار عملهم وتسهيل الكشف للعاملين وأسرهم فى منطقة غرب الإسكندرية، لافتا إلى أن عيادة الدخيلة والتي تخدم منطقة غرب الإسكندرية والساحل الشمالي تتوافر بها خدمة رسم القلب وخدمات الرعاية الأولية وتعمل العيادة 4 أيام بالأسبوع «الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس».

توافر خدمة توصيل العلاج لعيادة «الدخيلة» إضافة إلى خدمة سحب العينات

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية على توافر خدمة توصيل العلاج لعيادة «الدخيلة» إضافة إلى خدمة سحب العينات، لافتا إلى أنه من المقرر الافتتاح الرسمي للعيادة في آخر شهر سبتمبر الجاري 2022.

مواصلة إقامة الأنشطة العلمية بمشاركة قيادات مستشفى الكهرباء

وواصلت شركة الخدمات الطبية إقامة الأنشطة العلمية بمشاركة قيادات المستشفى ولفيف من الأطباء من القطاعات الطبية المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال انعقاد اليوم العلمي الأول لقسمي الصدر والأورام بقاعة المؤتمرات بمستشفى الكهرباء بألماظة تحت عنوان «صحة الرئة» رعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية واللواء طبيب رئيس قطاع القاهرة الطبي وإدارة المستشفى.