التخطيط وبحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير البنية المعلوماتية

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات في مجال تطوير البنية المعلوماتية، حيث قام بالتوقيع عن الوزارة، المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، ورئيس المعهد، شيرين محرم.

دعم معهد بحوث الإلكترونيات

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرةى التخطيط أن البرتوكول يأتي في ضوء حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لمعهد بحوث الإلكترونيات من بنيه تحتية تؤهله لاستضافة الأنظمة والمواقع الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك لما يحظى به المعهد من خبرات علمية في العديد من المجالات المختلفة وتكنولوجيات الطاقة النظيف، مع دعم دور المعهد في تقديم الدعم الفني والمادي في عملية التطوير والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ أن الطرفان اتفقا على دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية، وتابع عبد الحفيظ أنه من منطلق حرص الطرفين على تكامل الخدمات، فقد تم الاتفاق وفقًا للبروتوكول على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات بحثية.